Le procès-verbal n’arrange pas la droite dans l’affaire «La Région»

«Le document que vous avez reçu permet de clarifier un point essentiel, explique Jean-Claude Ruchet, municipal PS à Yverdon. La Municipalité n’a pas décidé de suspendre la publication du bulletin d’informations officielles dans «La Région Nord vaudois», contrairement à ce qu’affirmait la majorité de droite. Cela est maintenant prouvé.» La guerre gauche-droite repart de plus belle au sein de l’Exécutif de la cité thermale. Et pour cause. Dans l’extrait du procès-verbal des décisions de la Municipalité du 22 mai dernier, transmis aux médias qui le demandaient «par souci de transparence», il est uniquement écrit qu’une lettre de mécontentement sera envoyée à la rédactrice en chef du journal local, avec copie aux propriétaires du titre. Pas que la parution de la page officielle, intitulée «Rive Sud», sera suspendue.

Pour rappel, les élus de gauche ont rompu la collégialité il y a un peu plus de deux semaines. C’est une lettre du syndic PLR Jean-Daniel Carrard qui a allumé l’incendie. Adressée au quotidien, il y faisait part de la «déception» de la Municipalité au sujet de la couverture d’événements organisés par la Ville, comme l’inauguration de la STEP, la première pierre de la caserne des pompiers ou la renaturation de la Thièle. En conséquence, l’édile annonçait la décision de l’Exécutif de suspendre, «jusqu’à nouvel avis», la diffusion du bulletin d’information des autorités dans les colonnes du quotidien. Pour l’heure, seule une édition n’a pas été publiée. Si cette situation devait se confirmer, cela représenterait un manque à gagner de plus de 28'000 francs par an pour «La Région».

Départ énigmatique

Peu après, la rédactrice en chef était convoquée par le conseil d’administration de Région Hebdo SA, société éditrice du journal. Ce rendez-vous faisait suite à plusieurs dés­accords entre la journaliste et sa hiérarchie, tant sur la ligne éditoriale du titre que sur sa forme. À partir de là, les versions divergent. L’avocat de la rédactrice parle de licenciement abusif, celui de l’éditeur, d’un départ volontaire.

Pour la gauche, l’extrait du PV, envoyé à la presse à la suite d’une décision de l’Exécutif prise «à l’unanimité», prouve sa bonne foi. Mais une lettre écrite au nom de la Municipalité et jointe au document veut démontrer le contraire. «La suspension de la collaboration pour la parution de «Rive Sud» dans «La Région» a été évoquée pendant la discussion au sein du collège, et annoncée le lendemain aux chefs de service, lors de la réunion hebdomadaire, bien que n’ayant pas été formellement protocolée dans l’extrait de décision. Partant de là, cette information était donc connue de tous.»

Nouveau désaccord

«Je considère ce courrier comme étant celui de la majorité de droite, rétorque Jean-Claude Ruchet, réaffirmant la rupture de collégialité voulue par son camp politique. Je ne me souviens plus exactement de ce qui s’est dit durant cette séance, qui commence à dater. C’est pour cela que le PV existe. Et ce dernier est sans ambiguïté.» Si la droite a raison lorsqu’elle affirme que tout l’Exécutif a pu discuter de la suspension de «Rive Sud», pourquoi cette décision n’apparaît-elle pas dans l’extrait du PV? «J’aurais bien voulu qu’elle y figure, se justifie Jean-Daniel Carrard. La totalité du procès-verbal doit faire une trentaine de pages. Quand on synthétise un document – vous (ndlr: les journalistes) le savez bien, vous en êtes les experts –, on ne peut pas tout mettre.» Existe-t-il une trace écrite dans le verbatim qui a mené à la décision rendue publique qui prouverait cette version? «Je ne sais pas, je ne l’ai pas sous les yeux. De plus, les discussions qui amènent à une prise de décision sont confidentielles.» Et d’ajouter: «L’édition de «Rive Sud» suspendue dans «La Région» représente une somme de 3800 fr. Mais nous avons continué de faire paraître tout le reste, comme les mises à l’enquête.» Toujours selon le syndic, la Ville paierait entre «80'000 et 150'000 francs» par an au titre pour ses différentes publications.

En congé maternité, la municipale Verte Carmen Tanner n’était pas à la dernière séance de l’Exécutif. Elle indique toutefois s’inquiéter de la tournure des événements. «La décision de l’arrêt de la parution du journal communal dans les pages de «La Région» n’a pas été prise par la Municipalité, le PV le prouve. Je refuse donc d’être associée à cette décision. Ensuite, cela pose des questions sur notre gouvernance. Comment peut-on affirmer que, comme les chefs de service sont au courant, tout le monde l’est? Ce n’est pas à eux d’avertir leur municipal d’une décision prétendument prise par l’Exécutif. Cet argument ne tient pas, c’est absurde.»