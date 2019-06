Le temple du bricolage s’est installé au cœur de la vieille ville

«Métro, Brico, Dodo». Les curieux ont remarqué qu’une nouvelle enseigne aux grosses lettres colorées est apparue à la rue du Four, au cœur de la vieille ville. Depuis tout juste un mois, ce magasin qui fait aussi office d’espace de création accueille petits et grands du mercredi au samedi. «Kits de fabrication d’objets personnalisés, idées cadeaux, papeterie, mercerie, bricolage: il y en a pour tous les goûts, énumère en souriant Fanny Sancha, la gérante des lieux. Je propose à la vente des articles coups de cœur et de belles découvertes plus intemporelles.»

Espace créatif

Parallèlement, les personnes qui voudraient mettre à profit leurs pulsions créatives disposent d’un espace entièrement dédié à leur imagination. «Il y a du matériel en libre accès, poursuit celle qui prône le «DIY», acronyme anglais de «faire soi-même». Il y a tout un tas d’outils et d’objets qu’on n’a pas forcément chez soi. Comme des machines à coudre, des bouquins spécialisés…»

Si l’accès à ce petit paradis du bricolage peut le plus souvent se faire sans réservation, il est nécessaire de s’inscrire pour participer aux ateliers organisés une fois par semaine. Au programme: création d’un jardin éternel avec des fleurs séchées, moment cocooning autour de boules effervescentes pour le bain ou encore confection d’un attrape-rêve. «Chacun peut ensuite rentrer avec sa création, explique la gérante. Si je peux transmettre ma passion à d’autres, c’est mission accomplie.» (24 heures)