Le tueur de la rue du Lac était dans un délire de persécution

M.* admet tout: ce soir de septembre 2016, il est rentré du travail sans autre intention que de fumer un joint et passer la soirée chez lui en compagnie de son chat. Il raconte avoir entendu sa voisine rire, ou crier, il ne sait plus. Alors il a remis ses chaussures et pris un couteau de cuisine sous l’évier. Puis il est descendu à l’étage du dessous et, quand le compagnon de cette voisine a ouvert la porte puis fait barrage de son corps devant la cible de sa colère, tout a dérapé. Il reconnaît les 25 coups de couteau assénés au quadragénaire, puis les 32 portés à la locataire des lieux. Il sait qu’il a pris la vie à deux personnes et son geste le laisse dans la stupeur et l’effroi.

Responsable?

On a l’impression que M. aimerait comprendre, comme tout le monde d’ailleurs. C’est tout l’enjeu de son procès qui s’est ouvert lundi à Renens. L’auteur du double homicide de la rue du Lac, à Yverdon, en septembre 2016 comparaît pour assassinat et omission de porter secours. Plus que déterminer sa culpabilité, ses juges auront à se prononcer sur sa responsabilité.

Les parents âgés et diminués du défunt espèrent des explications. Dispensé de débats, le fils de l’autre victime, un apprenti sévèrement freiné dans son parcours par ces événements tragiques, attend un dénouement, «de quoi faire son deuil», exprimera son avocate, Gloria Capt.

Presque sans expression dans son complet bleu, répondant par phrases lapidaires, ce Suisse de 28 ans est face aux juges tel que ses amis le décrivent dans la vie: taciturne, peu enclin à se livrer. Mais trois ans après sa mise en détention et une thérapie commencée à sa demande, il commence à avoir du recul. «J’étais dans un délire, je n’étais pas moi-même», bredouille-t-il.

En 2016, le garçon est persuadé d’être persécuté par la locataire du dessous, une quadra dont des proches pensent, sans que cela ait pu être étayé, qu’elle aurait entretenu une liaison avec M. Celui-ci le nie, mais admet s’être mis en tête que cette voisine, trop bruyante à son goût, maltraitait son chat en son absence. Il en parle dans un petit cercle d’amis, des potes d’école qui le voient prendre ses distances, s’enfermer petit à petit.

Deux experts, deux avis

«C’est la psychose qui commençait à se manifester. Sa décompensation a été progressive», notera le psychiatre s’étant livré à la première des deux expertises effectuées sur le prévenu. «Personne n’a rien vu venir mais cela n’a pas pour autant été un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Cela s’est exacerbé six mois avant les faits, quand il a pris ce chat. Il était déjà en conflit larvé avec sa voisine, il développait des idées délirantes, était certain qu’elle s’était procuré la clé de chez lui, qu’elle y pénétrait en son absence pour s’en prendre à son chat. Les derniers temps, il mettait du scotch sur sa porte pour voir si elle était entrée. Plusieurs mois après les faits, il continuait à penser qu’elle avait jeté son animal par la fenêtre parce qu’il l’avait retrouvé dehors, alors même qu’il concevait avoir «peut-être paranoïé.»

Autant d’éléments qui amènent cet expert à une conclusion très rare: l’irresponsabilité pénale totale en raison d’une pathologie psychiatrique. Un avis qui, au lieu d’une peine, appelle un internement thérapeutique.

Cette analyse est contredite par une seconde expertise psychiatrique. Elle conclut aussi à l’atteinte mentale du prévenu, à sa perte de contact avec la réalité, à un risque de récidive, mais propose une solution moins drastique: le traitement ambulatoire non médicalisé, avec un suivi en foyer par des éducateurs.

Pour la défense, l’hypothèse d’un internement est inacceptable, car elle soumettrait M. à une réévaluation de son cas tous les cinq ans. «Or on sait que les groupes d’experts qui statuent sont frileux et hésitent à lever ces mesures. Pour mon client, c’est un couperet», s’est indigné Laurent Schuler, l’avocat de M. «La solution proposée par l’autre expert revient presque au même, estime pour sa part le procureur Christian Maire. Et de toute manière c’est au tribunal de trancher.»

Le procès se poursuit mardi.

* Nom connu de la rédaction