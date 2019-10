Le Vampire vole de nouveau par la grâce de la simulation

À l’écran, il ne manque que la troisième dimension pour s’immerger totalement dans le premier avion à réaction des Forces aériennes suisses. Et elle devrait suivre d’ici à quelques semaines. Acquis à raison de 75 exemplaires en 1946, puis par une deuxième série de 100 avions commandée au constructeur De Havilland et montée sous licence à Emmen trois ans plus tard, le Vampire DH-100 Mk 1 vole de nouveau depuis quelques jours. Plus de septante ans après, pilotes et passionnés de modélisme peuvent revivre les sensations procurées par cet avion mythique grâce à sa toute première modélisation signée par l’association Swiss MilSim (SMS), basée au musée de l’aviation militaire de Payerne.

«Ce Vampire DH-100 a été conçu afin de respecter au plus près les paramètres originaux de vol et tous les systèmes de l’avion ont été modélisés. La cabine de pilotage, avec ses divers instruments ou manettes, a été rendue à 99% utilisable. En vol, le but est que l’avion se comporte au plus près de la réalité», a expliqué Charles Chammartin, ancien pilote et passionné de pilotage virtuel, lors d’une présentation officielle mardi. Avec Éric Sommer, ancien mécanicien sur DH-100, il était chargé de transmettre les réactions de l’avion en l’air et au sol, en vue de sa modélisation.

Sans compter leurs heures, Christian Mottier et Jérôme Bertholet, ingénieurs en informatique et membres de SMS, ont créé le rendu informatique de ces informations. Le premier concernant l’avion, le second au sujet des décors. Les passionnés sont ainsi allés jusqu’à reconstituer l’aérodrome d’Ulrichen comme il était dans les années 1960, grâce à des documents retrouvés aux Archives fédérales à Berne. «Même les drapeaux s’orientent en fonction du vent», précise Jérôme Bertholet.

Armements de la partie

Les spécialistes ont soigné le détail jusqu’à reconstituer précisément le bruit du Vampire en volant avec un exemplaire encore en service du côté de Sion. «Que ce soit au roulage, au décollage ou en vol, les sons sont différents. Nous avons même reconstitué les changements avec la verrière ouverte ou fermée», s’enthousiasme Charles Chammartin. Naturellement, les armements sont aussi de la partie. Le viseur a été réglé comme l’original grâce aux souvenirs des anciens. Le pilote pourra faire accrocher sous ses ailes des bombes de 200 ou 400 kg et jusqu’à seize roquettes de 8 cm, qui peuvent être tirées en une, deux ou quatre fois. Les canons de bord sont également totalement utilisables.

Devant leur écran, s’ils font l’acquisition du pack de simulation mis en vente sur quatre plateformes informatiques (49 fr.) ou directement sur les installations au musée de l’aviation (50 fr. l’heure), les pilotes se verront aussi proposer diverses missions. Cela passe du tour des Alpes valaisannes à l’exercice de tir à Bière, l’une des cinq places reconstituées pour l’occasion, en passant par le vol de formation.

Peu après le meeting Air14 à Payerne, l’association SMS avait déjà travaillé sur la modélisation du Morane, l’avion de la Seconde Guerre mondiale utilisé par les armées suisse et française. «Nous espérions en écouler une centaine, et nous en avons désormais vendu plus de 130. Sachant que le Vampire a été utilisé par 22 pays, que notre simulateur sera disponible en trois langues et qu’il est mieux fini, il est susceptible d’intéresser davantage de monde», glisse Christian Mottier. Installé à Quito, ce Valaisan à la retraite a développé le projet depuis l’Équateur dès 2016. Chez lui, l’ancien pilote peut désormais prendre le manche du Vampire et partir de Payerne pour s’entraîner sur les places de tir de Forel ou d’Axalp sans quitter sa chaise de bureau. Tout en s’attaquant à la modélisation du Venom, le prochain avion dans la ligne de mire du SMS!