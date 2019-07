Léon-Michaud aura à nouveau un préau couvert

À Yverdon-les-Bains, le Collège Léon-Michaud disposera bientôt à nouveau d’un préau couvert. La construction de cette infrastructure fait partie d’une série de travaux d’améliorations prévues par la Ville dans quatre bâtiments scolaires pour 1,45 million de francs.

Ce projet devrait faire raviver quelques souvenirs stressants vieux de quatorze ans aux Yverdonnois. Le 2 juin 2005, Yverdon avait en effet eu très, très chaud. Vers 12 h 40, alors que le millier d’élèves et la centaine d’enseignants qui fréquentaient l’Établissement secondaire Léon-Michaud étaient en pause de midi, une dalle de béton d’une douzaine de tonnes et de cinq mètres sur cinq s’effondrait, rongée par la carbonatation, le «cancer du béton», dans la cour principale du collège. Cette structure, totalement démolie à la suite de l’accident, constituait une partie du passage qui reliait les deux bâtiments d’origine de l’école. Son effondrement a privé les écoliers d’une importante zone où se mettre à l’abri de la pluie comme le prévoient les directives et recommandations cantonales. Les deux autres zones protégées des intempéries du préau principal s’étendant sur 354 m2, l’établissement ne s’est pas pour autant retrouvé hors la loi. Représentant 11,25% de la surface totale de la cour, elle excède encore les 10% requis par la loi.

Cependant, tous les élèves n’utilisent pas ce préau. Les plus jeunes passent leur récréation dans une cour de 1202 m2 située à l’arrière du bâtiment, le long du canal Oriental, où aucune zone couverte n’existe. Et c’est là que la Ville prévoit d’implanter — pour 150'000 francs — un couvert de 120 m2. Cet édicule surmonté d’une toiture végétalisée permettra donc à la Ville de se conformer aux normes en vigueur.