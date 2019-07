Les Cartons du Cœur veulent ouvrir une antenne

«À l’échelle romande, c’est l’une des plus grosses régions qui ne compte aucune antenne, mais cela ne veut pas dire que la précarité y est absente. Si nous pouvons rediriger des bénéficiaires sur l’Épicerie du Cœur en ville de Moudon, nous devons aussi répondre par la négative à deux ou trois demandes des villages voisins en moyenne chaque semaine, faute d’antenne dans la région.» Responsable opérationnel, logistique et communication de la Fédération vaudoise des Cartons du Cœur, Fabien Junod justifie ainsi le recrutement original lancé par son équipe sur les réseaux sociaux. L’idée est de trouver une équipe d’au moins cinq personnes bénévoles, ainsi qu’un local de stockage.

Chaque année, la Fédération vaudoise distribue quelque 400 tonnes de marchandises à plus de 18'500 bénéficiaires, à raison d’un à trois cartons de produits de première nécessité par an: 40% des denrées proviennent des récoltes à la sortie des magasins, 30% sont fournis par l’Association Table Suisse et le reste est financé par des dons pour des achats de produits manquants. Le projet serait d’offrir ce service gratuit aux personnes dans la précarité à Moudon et à Lucens, mais aussi dans une trentaine de villages, avec livraison à domicile.

«Sachant qu’une structure d’aide est déjà implantée à Moudon, l’idée serait plutôt de développer une antenne à Lucens mais, pour l’instant, nous faisons appel aux bonnes volontés de toute la région», précise le responsable. En principe, un jour de livraison est prévu chaque semaine par antenne. Dans la Broye, les antennes d’Estavayer-le-Lac, de Payerne et d’Avenches sont dépendantes de la Fédération fribourgeoise.

De 1997 à 2005, une antenne indépendante des Cartons du Cœur a déjà fonctionné à Moudon. En 2004, elle avait effectué 114 livraisons, mais s’était arrêtée faute de bénévoles et de volontaires pour reprendre sa gestion. La présidente-fondatrice Jocelyne Menth souhaitait arrêter. «J’ai toujours eu l’espoir qu’une structure puisse renaître et je ne doute pas de la nécessité de l’ouvrir, car les communes ne peuvent pas pallier les situations vécues par tous les gens dans le besoin», lâche l’ancienne présidente.

Une année plus tard, l’Épicerie du Cœur avait ouvert ses portes, à la rue du Poyet. «Nous collaborons avec eux, notamment en leur fournissant d’éventuels produits que nous n’avons pas écoulés. Nous les avons donc contactés pour savoir s’ils étaient prêts à élargir leur zone de distribution pour devenir une antenne régionale des Cartons du Cœur», reprend Fabien Junod.

Une idée qui est restée lettre morte. Tout d’abord parce que l’Épicerie du Cœur ne souhaitait pas forcément élargir sa zone d’activité, ensuite parce qu’il aurait fallu organiser des tournées de livraisons, alors qu’à l’Épicerie, les bénéficiaires font le déplacement. Et enfin parce qu’il aurait fallu suivre la charte des Cartons du Cœur, qui demande un domicile légal dans la région, tandis que l’épicerie moudonnoise est ouverte à toute personne suisse, étrangère, réfugiée ou non déclarée dans la nécessité.