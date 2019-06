Les Communes paieront pour les camps scolaires

Une égalité des prestations pour tous les élèves fréquentant les écoles de Payerne et environs du début à la fin et le maintien des traditions. Telles ont été les pistes de réflexion du comité de direction (Codir) de l’Association scolaire de Payerne et environs, au moment de plancher sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 qui inscrit dans le marbre la gratuité de l’école.

En clair, à part un montant allant de 10 à 16 fr. par jour pour la somme économisée par les parents en raison de l’absence de leur enfant à la maison, ceux-ci ne devront plus payer pour les camps ou sorties scolaires. Selon le Canton, la somme à compenser pour l’ensemble des communes sera de 3,7 millions de francs. À Payerne et dans les communes voisines, il en coûtera désormais 330'000 francs par an, contre 160'000 auparavant, si le budget 2020 est accepté.

Dans l’attente du vote, les autorités ont présenté, mardi, le projet qu’ils ont retenu. «Nous avons étudié la variante permettant de maintenir les budgets et celle permettant de garantir les mêmes prestations que par le passé», a présenté Julien Mora, municipal payernois et président du Codir. La première n’aurait permis de maintenir qu’un camp vert en primaire, le camp de 11e, ainsi qu’une activité culturelle et une course d’école par année. La seconde, avec des camps réguliers, aurait fait passer la facture de 160'000 à 380'000 francs pour les communes.

Finalement, les élus ont gardé un compromis de trois camps en primaire, un de ski et deux au vert, ainsi que deux camps au secondaire, sans compter spectacles culturels et courses. Soit des budgets supplémentaires de 50'000 fr. au primaire et 120'000 fr. au secondaire. Au sein du Conseil intercommunal, le projet a été bien accueilli, même si un conseiller a regretté l’arrêt des camps en 10e année et un autre s’est inquiété des camps de ski au rabais organisés en primaire. «Je regrette cette décision du Tribunal fédéral, mais je soutiens personnellement la version la plus chère allant vers le maintien des prestations», a conclu un dernier. Il pourra défendre son avis en septembre prochain. (24 heures)