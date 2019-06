Les déboires financiers des Bains d'Yverdon remontent presque à leur source

Jeudi matin, le Groupe BOAS a annoncé qu'il investissait 32 millions de francs pour offrir une nouvelle jeunesse au Grand Hôtel des Bains et au Centre thermal d'Yverdon. Soit exactement le même montant pour lequel il les avait acquises en 2015, via un fonds d'investissement de Crédit Suisse. La Ville en était alors actionnaire majoritaire. Mais depuis plusieurs années, les élus locaux voulaient que ces deux fleurons touristiques en proie à de grandes difficultés financières soient cédés à des privés. Rappel des faits, en dates.

1961

La Ville acquiert des terrains et des anciens bâtiments pour relancer les Bains thermaux, inexploités depuis deux ans.



1977

Le Centre thermal est inauguré.



1980

Premier assainissement financier de Cité des Bains SA.



1982

La société est recapitalisée. La Ville cautionne un emprunt de 8 millions.



1989

Ouverture du Grand Hôtel, construit par la Commune.



1991

La Ville lui accorde une aide de 4,3 millions.



1997

Nouvelle aide de la Ville à Cité des Bains.



1998

Assainissement de Grand Hôtel des Bains SA, surendetté et proche de la faillite.



1999

Nouvelle recapitalisation pour Cité des Bains.



2004

Encore une recapitalisation pour Cité des Bains SA.



2008

Yverdon cautionne un nouvel emprunt, cette fois-ci de 5 millions et pour le Grand Hôtel. L’idée de la vente à un privé commence à se faire entendre.



2012

Le Conseil communal accepte une double recapitalisation à hauteur de 4,8 millions de francs. Les deux établissements sont sauvés, à court terme. Mais il a fait comprendre que la Ville, actionnaire majoritaire des deux sociétés, devait chercher un repreneur. Au total, la Ville aura dépensé quelque 20 millions et se sera portée caution pour une somme identique.



2014

Le syndic Daniel von Siebenthal annonce que les deux sociétés seront bientôt réunies. Les deux établissements ont déjà une direction commune. Le Grand Hôtel affiche une perte de 1,8 million, celle du Centre thermal se monte à 1,4 million.



2015

En juin, le Conseil communal valide la vente des deux entités pour 32 millions. C’est le Groupe BOAS, via le fonds immobiliser Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, qui reprend leur exploitation.



2016

Les deux sociétés anonymes sont dissoutes. L’action nominale de 100 francs de Cité des Bains SA ne vaut plus que 8 fr. 43 brut. La même pour Grand Hôtel des Bains SA? 10 fr. 11.

(24 heures)