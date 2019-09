Plus de 200 écoliers défilent à Yverdon

Le centre-ville d’Yverdon a connu des défilés plus martiaux. Vendredi matin, ce sont plus de 200 écoliers en goguette, soit la quasi-totalité des classes des deux collèges, leur jovial cortège de maîtresses, de danseuses ou d’échassiers de l’École du cirque de Sainte-Croix, d’élus, de parents ou fonctionnaires, qui ont décoiffé pendant près d’une heure la deuxième ville du canton.

Les ballons, bulles de savon ou autres bricolages visaient à célébrer les 20 ans de Pedibus, qui organisait cortèges et manifestations dans une dizaine d’autres villes de Suisse. Le concept des trajets accompagnés entre le domicile et l’école a été lancé il y a trente ans en Australie, puis il a essaimé en Suisse depuis Lausanne.

La quasi-totalité des classes des deux collèges a défilé vendredi avec danseuses, échassiers, élus, parents… Image: JEAN-PAUL GUINNARD

Cet anniversaire est l’occasion de regarder dans le rétroviseur «du bus qui marche», mais aussi de rappeler les enjeux du moment. «Sur Vaud, Pedibus a augmenté ses lignes de 30% en moins de trois ans, souligne Gwennaël Bolomey, coordinateur vaudois à l’ATE (Association transports et environnement). Mais, à l’échelle nationale, les chiffres montrent que la mobilité active des enfants est à la baisse. Et, sur le terrain, on voit que le problème des «parents-taxis» reste d’actualité devant les écoles. La promotion auprès des parents reste une priorité.»

Pas de quoi préoccuper les bambins yverdonnois, ravis de déambuler à travers le centre-ville. «Pour eux, c’est la fête, sourit une enseignante. C’est après, en classe, qu’il va falloir thématiser et continuer la sensibilisation.»

Mère du petit André, dont le portrait fait partie de l’exposition nationale signée par l’agence photographique Lundi13 et organisée par Pedibus, Anne Marendaz fait partie des récentes convaincues. «On marche depuis Floreyres pour rejoindre l’école des Jordils. Un petit bout. Mais c’est bien pour les enfants, qui se font des copains, et pour les parents, qui ont l’occasion d’échanger, note-t-elle. Dans le quartier, la moitié des familles font le choix de la voiture, le réflexe est encore bien ancré.»

Au milieu des têtes blondes, celle qu’on a présentée comme la «maîtresse des maîtresses», la conseillère d’État Cesla Amarelle, ancienne écolière des Quatre-Marronniers, a souligné l’importance de s’aérer avant de faire des calculs. Grimaces dans l’assemblée.

Pedibus souligne le potentiel d’Yverdon pour la mobilité douce et son essor sur place. Les petits Romands restent à la traîne par rapport à outre-Sarine, avec 67% contre 83% des déplacements vers l’école à pied.