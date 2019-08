Les «Flâneries» baulméranes de la dynastie Deriaz

En perpétuant la tradition de la photographie sur six générations (dès 1860), les Deriaz de Baulmes ont prouvé qu’ils avaient de la suite dans les idées. Armand II ne fera pas figure d’exception. En octobre dernier, à l’exposition «Flâneries» montée au Musée des arts et sciences de Sainte-Croix, le septuagénaire avait affirmé que la préparation de cet accrochage lui avait donné une idée: préparer une série d’expositions du genre, grâce à la richesse du matériel laissé par son arrière-grand-père, son grand-père et son père. C’est chose faite. Les combles de L’Auberge de Baulmes accueillent en effet dès jeudi «Flâneries à Baulmes».

Et ça ne s’arrêtera manifestement pas là. «J’ai eu des contacts avec les représentants du Musée du fer de Vallorbe et du Patrimoine au fil de l’eau d’Orbe. On devrait pouvoir monter des «Flâneries au fil de l’Orbe». Je crois pouvoir dire qu’on n’est pas tout à fait à côté de la plaque», souligne-t-il en bon photographe. Armand va même sans doute remonter aux sources de la dynastie dont il représente la quatrième génération. La Fondation Bolle accueillera le travail de ses pères en octobre-novembre 2020. Mais si les œuvres exposées jusqu’ici sont essentiellement celles d’Armand I (1873-1932) et d’Alphonse II (1915-1995), celles qui concrétiseront le projet morgien sont signées Alphonse I (1827-1889). Ce dernier, revenu en Suisse après des années de voyages l’ayant conduit jusqu’aux antipodes, a fondé la dynastie en s’installant à la rue Centrale 15. De cet atelier sortiront notamment des centaines de portraits tirés avec son appareil à soufflets.

Des portraits, les «Flâneries à Baulmes» en proposent aussi. Mais les 97 photos exposées dépeignent aussi la vie du village de la fin du XIXe siècle aux années 1950. La Mob de 1939, le premier tracteur du village, le cortège de l’Abbaye dans les années 20, l’usine des chaux et ciments, l’ouragan de 1935: tout y est, sans oublier la construction de la ligne de chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix. Ces dernières photos font du reste partie d’une série d’inédits.

Grâce à la création de l’Association pour la défense du patrimoine photographique, un joli ouvrage est tiré de cette exposition, comme cela avait été le cas à Sainte-Croix.