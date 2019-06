Les horlogères de la Vallée hurlent leur ras-le-bol

La Dent-de-Vaulion avait presque des allures mauves vendredi. Dès 11h, des centaines d’horlogères et de sympathisants – plus de 500 au final selon les organisateurs – ont débrayé, sous la pluie, pour se retrouver dans une salle de gym du Sentier surchauffée par les slogans et les discours. Une mobilisation sans doute inédite chez les Combiers, représentant l’équivalent de quelque 10% de la masse salariale d’une région d’ordinaire peu encline à descendre dans la rue.

Peu politique et un brin lissée (on y a à peine chanté l’Internationale et critiqué le capitalisme), la grève des femmes à la Vallée a pris les contours d’une population horlogère se mobilisant pour ses conditions. Une liste de revendications a d’ailleurs été transmise, par l’intermédiaire des horlogers de La Chaux-de-Fonds, aux représentants de la branche. Dans la foule, quelques élus restant discrets, de rares cadres croquant dans les saucisses avec montre de luxe au poignet, mais surtout une foule d’anonymes vivant des manufactures.

Prélude syndical

Le message? Une revalorisation salariale pour tous, la fin des écarts dans la production et l’administration, plus de femmes dans les hauts postes, des places de crèches, et autres. Un avant-goût de ce que le syndicat UNIA, organisateur du mouvement, prépare pour la renégociation de la CCT de la branche dans quelques semaines. Mais pas seulement.

Des préservatifs pour plus de montres

«Un chef d’équipe a dit qu’il fallait distribuer des préservatifs dans les rangs pour ne pas perturber la production avec des congés maternité, et il trouvait ça drôle!» a déploré une horlogère de Vacheron Constantin. «J’ai découvert qu’il manquait 600 fr. par mois dans ma fiche de paie, et je ne les ai jamais obtenus», enchaîne Camille Golay, ancienne de chez Audemars Piguet et secrétaire syndicale de la Vallée. «On voit rarement des femmes en dessus de chef d’équipe, et dans la production, c’est souvent dur. Mais ce qui est plus difficile, c’est qu’on ne saura jamais si c’est parce qu’on est une femme qu’on n’a pas été prise à tel ou tel poste. L’horlogerie, c’est un contexte économique particulier», soupire une autre horlogère.

«C’est ce qu’on ne voit pas dans la haute horlogerie», réagit Philippe Dufour, célèbre horloger indépendant venu apporter son soutien. «Avec les années, tout a été très fragmenté. Et l’horlogerie repose aujourd’hui beaucoup sur ces petites mains qui sont en grande majorité des femmes.»

Entre le tumulte des slogans et des chants, une ancienne employée frontalière témoigne. «Les manufactures savent qu’ils peuvent faire pression et nous dire de ne pas nous plaindre parce qu’on est mieux qu’au SMIC. Moi, on m’a retenu des milliers de francs sur ma fiche de paie sans que je m’en aperçoive».

Des propos qui alimentent évidemment le discours de Vania Alleva, présidente d’UNIA venue rendre hommage aux pionnières de la grève de 1991, des horlogères de la Vallée comme Liliane Valceschini qui avait alors soulevé sa manufacture. Aujourd’hui, la Bernoise enchaîne sur la précarité salariale, la protection contre les licenciements économiques (une autre réalité de l’horlogerie suisse qui sort d’une crise des exportations) ou le manque de respect des femmes en général.

13h30. À la tribune, les meneuses remercient celles qui retournent aux établis et félicitent celles qui prennent la route de Lausanne. C’est qu’à la Vallée, la mobilisation des femmes s’est unilatéralement dessinée comme un débrayage. Pas question de parler de grève. «Chez moi ça va. Je n’ai jamais été victime de sexisme et j’ai pu prendre congé, explique une horlogère. Mais beaucoup de collègues ont peur de parler ou d’être reconnues sur les photos. Dans les ateliers, il y a eu des pressions pour qu’on ne participe pas. Dans certains endroits, on est vite convoqué par les ressources humaines vous savez.»

Un témoignage loin d’être unique. Les syndicalistes soulignent toutefois que l’essentiel des manufactures «a joué le jeu», mais que des réactions d’autorités isolées dans les équipes ne sont pas à exclure.

