Les jeunes instrumentistes broyards ont mal à leur relève

C’était un exemple de succès intercantonal à la sauce broyarde, bien avant le gymnase ou l’hôpital. Depuis des années, le banquet officiel et la remise des prix du concours des solistes du Giron des musiques de la Broye étaient animés par l’Ensemble des jeunes instrumentistes de la Broye (EJIB). Mais, faute d’effectifs suffisant, le corps laissera ce dimanche la place sur scène à l’Écho des Roches de Châtonnaye, fanfare invitée à Corcelles-près-Payerne (lire encadré), expliquait Jean-Michel Gumy, président du giron, dans «La Broye Hebdo».

«L’EJIB souffre de problèmes de relève depuis au moins cinq ans», glisse Steve Chassot, directeur de La Villageoise de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens et responsable de l’organisation musicale du camp d’été de l’EJIB. Âgé de 30 ans, lui-même a fait son apprentissage de la musique dans les rangs de l’ensemble broyard, mis sur pied en 1991. «À l’époque, il avait été créé justement pour animer le banquet du giron», explique son président, Jean-François Javet.

«Quand je suis arrivé, on entrait après une audition. Cela m’a permis de progresser musicalement et aussi de faire connaissance avec d’autres musiciens»

Les musiciens des deux cantons faisaient alors œuvre de pionniers en accordant leurs lutrins et instruments par-delà les frontières et les filières de formation. «Quand je suis arrivé, on entrait après une audition. Cela m’a permis de progresser musicalement et aussi de faire connaissance avec d’autres musiciens à l’âge du cycle d’orientation, où cette passion peut parfois passer pour ringarde», détaille Steve Chassot.

Face à la désaffection constatée, il a donc accepté le défi de reprendre l’EJIB en main pour un temps, réunissant quelque 80 instrumentistes pour le concert de Noël 2018 à Payerne, l’autre moment fort de la saison de ce groupe. «En plus du camp de musique estival, ouvert dès l’âge de 7 ans, notre idée était de mettre en place deux ou trois sessions annuelles, avec ce concert de Noël ou celui du giron à la clé, pour des jeunes déjà plus aguerris, poursuit le chef. L’idée était de trouver un nouveau directeur pour chaque session, afin de provoquer un renouveau.» Malheureusement, cela n’a donc pas pris en vue du giron annuel.

Trop d’activités

Les très nombreuses activités extrascolaires proposées aux jeunes Broyards de manière générale et le fait que plusieurs fanfares du giron aient mis en place leur propre groupe de cadets sont souvent mis en avant pour justifier le désintérêt actuel pour l’EJIB. «En plus de leurs cours à l’école de musique, ils sont souvent inscrits au conservatoire, sans compter le sport à côté ou d’autres passions, et au bout d’un moment cela fait trop», lâche Janique Sansonnens, responsable de l’organisation générale du camp d’été. Ainsi, si les écoles de musique se portent bien dans l’ensemble, le sommet de la pyramide musicale souffre.

Parmi les musiciens broyards, on regrette aussi souvent que certaines fanfares privilégient désormais leur structure de cadets au lieu d’envoyer leurs jeunes les plus prometteurs à l’EJIB. «Les fanfares les moins fournies n’ont souvent pas la possibilité de créer un groupe de cadets de leur côté et subissent cette situation, car les jeunes ne s’entraînent plus mutuellement», commente Jean-Michel Gumy. «À l’heure où le gymnase et l’hôpital s’agrandissent, on assiste ici plutôt à un repli, chacun de son côté», ajoute un observateur du milieu.

Tous espèrent désormais que la prochaine session en vue du concert de Noël de Payerne fasse le plein. Sans quoi l’avenir de l’EJIB pourrait se résumer à son camp d’été et la formation des musiciens en pâtir. (24 heures)