Les Scènes du Chapiteau fêtent leur 10e édition

«On fait le maximum avec le peu qu’on a et on arrive à faire des miracles.» Philippe Gervaix, président de l’Association Champs Libres, qui chapeaute Les Scènes du Chapiteau, n’est pas pessimiste. Malgré un déficit en 2018 compris entre 6000 et 12'000 francs, selon des discussions toujours en cours avec certains partenaires, la manifestation reprendra ses quartiers au cœur et aux abords du bourg médiéval de Romainmôtier du 22 au 25 août.

Au début du mois de mars, le festival avait organisé un repas de soutien au Théâtre de la Tournelle, à Orbe, afin de se remettre sur les rails financièrement. «C’était un joli succès, confie Philippe Gervaix. On s’en est sorti de manière honorable, mais les recettes n’ont pas comblé la totalité du déficit.»

Pas de quoi cependant entamer la motivation des organisateurs. «Nous sommes un peu rassurés mais la situation reste préoccupante, poursuit le président de l’Association Champs Libres. Nous avons élaboré différents scénarios pour essayer d’économiser là où nous le pouvions et recherchons toujours activement des sponsors.»

Pas question toutefois de sabrer dans l’artistique. «Notre programmation est entérinée, assure Philippe Gervaix. C’est notre priorité.» Dans le cadre idyllique de la manifestation, un florilège de 19 groupes, soit 90 artistes, dont bon nombre de musiciens, se succédera quatre jours et trois nuits durant.

À noter la venue de l’auteur, compositeur et interprète Alexandre Castillon. Prix du public à la Médaille d’or de la chanson 2019 à Saignelégier, il «mélange avec élégance différentes esthétiques, allant du jazz à la pop, en passant par le classique et le folk», détaille le festival sur son site internet. La musique traditionnelle gitane et juive d’Europe de l’Est sera aussi à l’honneur avec la formation ­Barcelona Gipsy balKan Orchestra. (24 heures)