Les terrasses pourront fleurir dans un centre-ville réaménagé en zone 20 km/h

Fermer des rues à la circulation, même provisoirement, ne suscite pas toujours l’enthousiasme. Tant s’en faut. Ce sont pourtant quelques applaudissements, certes mesurés, qui ont sanctionné les propos du conseiller communal Samuel Ménétrey lundi soir à Estavayer.

Et ni sifflets ni soupirs pour accompagner l’annonce à l’organe délibérant de ce membre de l’Exécutif chargé de la culture, du tourisme et le la sécurité que la rue de l’Hôtel-de-Ville et la Grand-Rue ne seraient bientôt plus accessibles aux véhicules les vendredis de 18 h 30 à minuit et les samedis de 16 heures à minuit, du 14 juin au 31 août.

Plus de trois millions accordés en 2015

«Cette mesure, on peut la prendre comme un test en vue de la mise en place d’une zone de rencontre dans ces deux axes très animés de la vieille ville, selon le souhait de la Commune», commente Rose-Marie Rodriguez, membre socialiste du Conseil général staviacois. En 2015, l’organe délibérant avait en effet accordé un crédit d’un peu plus de 3,3 millions pour transformer le secteur.

À terme, les quelque 4000 conducteurs qui y circulent quotidiennement à 30 km/h devront lever encore plus le pied et rouler à 20 km/h. Sauf les week-ends estivaux durant lesquels ils en seront tout bonnement bannis pour laisser place nette aux terrasses, notamment. Le projet – qui a été mis à l’enquête publique vendredi dernier pour un mois – prévoit en outre que les tables et les chaises de bistrot puissent être installées toute l’année, permettant ainsi aux cafetiers de profiter des belles journées d’automne et de fin d’hiver. Elles pourront empiéter sur l’emplacement de trottoirs voués à disparaître au profit de dalles en grès de la Molière.

Forcément déjà obligés de cohabiter avec les piétons, les véhicules devront donc leur prêter plus d’attention encore, puisqu’il n’est pour l’heure pas prévu de leur interdire le passage. «On peut imaginer que les automobilistes s’y sentiront un peu mal à l’aise, ce qui incitera ceux qui remontent du lac à emprunter le «contournement» par la route d’Yverdon», avance Joseph Borcard, conseiller communal à la tête du dicastère de l’Environnement et de l’Énergie.

Les autorités espèrent que ce projet – qui comprend également une réfection en profondeur des réseaux d’eau souterrains – fera plus encore apprécier le patrimoine bâti historique d’Estavayer-le-Lac. «À cet égard, nous allons mieux le valoriser via un nouvel éclairage pour certains bâtiments, qui sera confié à ceux qui ont repensé celui de Gruyères», précise Joseph Borcard. La Collégiale mais aussi la porte et le couvent des Dominicaines sont évidemment concernés. Il pourrait en aller de même d’édifices historiques appartenant à des privés.

Selon un calendrier idéal, les travaux pourraient débuter à l’automne. Prévus par étapes, sans empiéter sur la période touristique, ils se termineront au mieux début 2022. (24 heures)