Loft met définitivement la clé sous le paillasson

Un commerce qui ferme, ce n’est pas comme une bibliothèque qui brûle, certes. Mais dans le cas de Loft, c’est tout de même une offre originale qui disparaît du paysage commercial yverdonnois. Le 29 janvier, le magasin de mobilier et design d’intérieur trentenaire mettra en effet définitivement la clé sous le paillasson.

«Notre bail arrivera à échéance fin 2021 et je touche déjà l’AVS depuis quelques mois, nous avons donc décidé d’avancer un peu la fin», relève William Montagrin. Propriétaire depuis une douzaine d’années du magasin qui a aussi équipé et meublé de nombreux lieux publics du canton, il ne cache pas que les temps sont difficiles, notamment en raison de la concurrence faite par le commerce en ligne. «Il n’est pas rare de voir des clients pousser notre porte et prendre en photo les références de nos produits. On se doute bien pourquoi», souligne-t-il, déçu de ne pas avoir pu trouver un repreneur, tout en comprenant un peu les raisons.

Articles soldés

Pour le coup, les articles encore en stock sont soldés depuis quelques jours, lâchés parfois presque au prix de revient. Des meubles et des objets de décoration design joliment disposés qui donnent à ces anciens entrepôts réaménagés tout exprès en 2000 des airs à mi-chemin entre le magasin, l’exposition d’objets d’art et le musée. L’impression doit beaucoup à la configuration des lieux et notamment à ces grandes niches lovées dans les murs d’origine.

C’était déjà la volonté de Janine Goumaz, quand elle a créé Loft en 1988, le dotant d’un logo inspiré. Initialement installée à la rue des Remparts, l’Yverdonnoise aimait dire qu’elle aménageait son «espace étonnant d’importantes collections de meubles design et de quelques peintures petit format». «Quand j’ai racheté le magasin en 2008, il était déjà à la rue des Pêcheurs depuis quelques années, raconte William Montagrin. J’y ai découvert une grande expo faite de meubles et de pièces – des icônes, même – signées par de grands noms comme Cassina, Knoll, Alessi, Edra ou Moormann. J’ai suivi cette ligne jusqu’à aujourd’hui.»