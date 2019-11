Lucens veut investir massivement pour le sport

Il s’agit sans conteste du crédit de la législature pour la commune de Lucens et ses quelque 4200 habitants. «Voire de plusieurs législatures», précise le syndic, Patrick Gavillet. Lundi 9 décembre, le Conseil communal se prononcera sur un investissement de 8,23 millions de francs pour de nouvelles infrastructures sportives, les actuelles étant qualifiées de «vieillissantes» dans le préavis municipal. Le dossier est à l’enquête publique jusqu’au 22 décembre. «Cela fait depuis 1993 que ce dossier est à l’étude. On a décidé d’aller enfin jusqu’au bout et de se doter d’excellentes infrastructures pour les 30 prochaines années», ajoute l’édile.

Dans les faits, le projet prévoit de démolir les buvettes actuelles, appartenant aux clubs de tennis et de football, et de construire quatre nouveaux bâtiments sur le terrain d’entraînement. Ceux-ci abriteront une buvette sur deux niveaux avec salle de réunion à l’étage, huit vestiaires avec douches, quatre pour les arbitres et divers locaux, dont un d’échauffement. Voilà pour les infrastructures en dur.

Un terrain de foot synthétique et une piste de 100 m

Dans le même temps, les terrains de sport de Lucens vont subir une cure de jouvence. L’actuel terrain de football sera équipé d’un arrosage automatique, d’un nouvel éclairage et de buttes pour accueillir le public et couper le bruit. Un nouveau terrain de football synthétique sera créé sur la parcelle voisine, de même que trois courts de tennis et un mur d’entraînement.

L’athlétisme sera aussi à l’honneur avec une piste de 100 m à 4 couloirs, une installation de saut en longueur à 4 couloirs et des terrains de lancer du poids. Enfin, un terrain multisport complète le projet, qui servira aux sociétés de football (18 équipes et 320 joueurs, dont 130 à Lucens), tennis (100 membres dont 30 juniors) et gymnastique (220 membres dont 170 jeunes), ainsi qu’aux écoles.

Selon un calendrier prévu en une seule phase de travaux, pour éviter des frais de transport de terre, le chantier pourrait être lancé au printemps 2020 pour se terminer courant 2021. Quant à l’accès au secteur, il sera sécurisé, le tunnel passant sous la voie CFF étant prolongé sous la route voisine.