Le Marché de Noël d'Yverdon perd ses «bulles» de fête

Gros coup de chaud pour Art Show Communication. La société qui a mis sur pied pour la troisième année consécutive le Marché de Noël d’Yverdon a dû faire face à un sérieux désagrément de dernière minute. Jeudi, alors qu’elle bouclait le montage de la manifestation qui ouvre ses portes ce samedi sur la place Pestalozzi, elle a dû trouver une solution pour remplacer les deux énormes igloos transparents, a annoncé «La Région» dans son édition de vendredi.

Un problème technique est à l'origine de l’absence de ce symbole de la manifestation hivernale. «Après avoir monté nos deux bulles mercredi, on a constaté de la casse sur les joints et les raccords de la structure», explique Thierry Desplands, directeur d’Art Show. Les spécialistes dépêchés sur place n’ont pas trouvé la solution idoine. «Comme nous n’avions pas l’assurance que les deux bulles n’allaient pas se dégonfler, nous avons préféré les démonter», reprend Thierry Desplands. Et comme à cette période-là ses autres structures sont toutes réservées, la société d’événementiel a été contrainte de louer une tente de remplacement pour la durée de la manifestation.

S’il craint un petit dégât d’image, Thierry Desplands souligne tout de même que cet incident n’a aucune influence sur le programme mis en place pour cette troisième édition. «Pour les enfants comme pour les adultes, il est plus copieux que lors des deux précédentes éditions.»