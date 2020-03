Plus d’un million pour mettre le Château à jour

S’ils apprécient le charme désuet de locaux anciens dans un cadre historique, les quelque 160 élèves de niveau primaire qui fréquentent les huit salles de classe du Collège du Château, à Payerne, et ses salles annexes (dégagement, couture ou bibliothèque) peuvent se rassurer. Si le Conseil communal donne son accord au crédit de 1,27million de francs sollicité pour la remise en état du bâtiment, ce dernier ne devrait guère changer à l’avenir.

«Cette première phase de travaux, prévue parallèlement à l’utilisation des locaux, concerne notamment des mises en conformité aux normes ECA et BPA, des assainissements énergétiques et des travaux de rénovation», a présenté Gérard Michel, chef du Service des bâtiments de la Commune de Payerne, lundi. Une seconde étape, imaginée à l’horizon 2023, se concentrera sur l’entretien intérieur des classes et la rénovation des façades, notamment côté place de la Concorde.

Principaux changements

Dans l’immédiat, Payerne compte mettre à jour les installations électriques des lieux, poser des garde-corps devant les fenêtres et les cages d’escalier, ainsi que des poignées bloquantes, et se mettre aux normes ECA, notamment avec des portes coupe-feu. Un travail d’économie d’énergie est aussi au menu du futur chantier. Il s’agira notamment de changer les fenêtres donnant sur la cour intérieure pour un vitrage plus performant, tout en maintenant des cadres identiques en regard des monuments historiques. Une isolation thermique sur la dalle des combles est aussi prévue. Finalement, pour les écoliers, les principaux changements résideront dans la réfection des sanitaires et de nouvelles peintures dans les couloirs.

Reste à savoir combien de temps les enfants en profiteront. En effet, l’exploitation scolaire du Château est tributaire de l’avancement du dossier de la nouvelle école professionnelle du Canton de Vaud. Une fois cette école réalisée, Payerne pourrait récupérer une dizaine de salles vers l’Ancien Hôpital, ce qui pourrait entraîner la fermeture du Château. «Les trois objectifs de ces travaux sont impératifs et ne contrarieront aucune affectation future en cas de fin d’exploitation du collège», précise la Municipalité dans son préavis.