Moteur, action pour le 3e festival de cinéma

Après avoir récompensé «Der Unschuldige» de Simon Jaquemet, quel film gagnera le Marcus d’or de la 3e édition du festival Aventiclap en 2020? S’il est trop tôt pour le dire, le rendez-vous du 7e art annonce qu’il décernera son prix phare au terme de quatre jours de compétition, au Théâtre d’Avenches et dans le caveau communal, du 7 au 10 mai.

Créé et organisé par les passionnés du site spécialisé clap.ch, le festival a pour but de promouvoir le cinéma suisse. Il proposera une projection nationale en ouverture et une compétition de cinq films suisses de fiction. Pour la première fois, la manifestation va élargir son offre en proposant aussi des pépites cinématographiques de pays voisins. De quoi attirer plus que les 3000 visiteurs de l’an dernier.

Si l’entier de l’affiche n’est pas encore connu, une soirée hommage au centenaire de la naissance de Federico Fellini est déjà prévue le 9 mai et des images d’archives de la caméra Bolex Paillard P2 8mm du boulanger vulliérain Jean-Fred Friederich seront diffusées sous forme de ciné-bar.