Moudon veut réduire le trafic au centre-ville

Une zone de rencontre, limitée à 20 km/h, avec suppression des trottoirs entre l’Hôtel de Ville et le Café de la Banque, puis une zone 30 km/h à l’avenue de Lucens, notamment devant le complexe scolaire de l’Ochette. Telles sont les grandes lignes de la première étape du réaménagement du centre-ville de Moudon, qui sera mise à l’enquête en mars. Alors que les bordiers ont déjà vu le dossier et qu’une séance d’information est prévue le 5 mars, la Municipalité a présenté son projet jeudi.

«Le trafic automobile ne sera pas banni du centre, des places de parc et de livraison y étant maintenues, mais le souhait est de reporter le transit sur les voies de contournement de la ville, notamment l’avenue de Préville», a expliqué le municipal Jean-Philippe Steck, accompagné pour l’occasion par Michèle Pidoux-Jorand et Felix Stürner. Les choix communaux doivent notamment permettre de sécuriser le cheminement des écoliers avec des trottoirs élargis et une redistribution des places de parking.

Le long de l’avenue de Lucens, une bonne cinquantaine de cases resteront à la disposition des visiteurs, mais aussi des pendulaires et enseignants, moyennant l’obtention d’un macaron. Si une réduction d’une dizaine de places est ainsi opérée, la Commune réaménage en parallèle le parking des Combremonts, qui en proposera une quarantaine de plus, permettant ainsi de revoir toute la politique de stationnement.

Près de l’école, le trafic des bus scolaires sera aussi revu et concentré sur le domaine public. Enfin, à proximité de l’Hôtel de Ville, la zone de rencontre, avec chaussée rendue entièrement aux piétons, de façade à façade, se dessinera en continuité avec la seconde phase du dossier. Celle-ci prévoit un réaménagement entre la Grenette et la place du Marché. Moudon devra aussi entretenir le pont Saint-Éloi tout proche.

Pour rappel, en novembre le Conseil communal a déjà validé un crédit de 3,6 millions de francs pour réaliser les travaux. Séquencés en plusieurs phases, ceux-ci devraient s’étendre sur un an et demi. Sans opposition, ils pourraient être lancés après la rentrée estivale.