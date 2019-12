La nature va pouvoir reprendre ses droits à l’embouchure du Mujon

Après la Thièle à l’entrée d’Yverdon, près de l’aérodrome, c’est au tour du cours d’eau qui coule parallèlement à cette rivière en direction du lac de faire l’objet d’une renaturation. Certes moins spectaculaire parce que moins étendue, la revitalisation du Mujon n’en sera pas pour autant plus discrète. Ne serait-ce que parce que l’important chantier mis en œuvre lundi se déroule à l’embouchure de ce canal, lieu apprécié des promeneurs et des ornithologues qui y rencontrent une biodiversité et une avifaune plutôt riches.

C’est justement cette biodiversité qui profitera en priorité des travaux dont la Ville est le maître d’ouvrage. Prévus sur 350 mètres et devisés à 1,3 million de francs, ils sont assumés à 95% par le Canton et la Confédération. Dans un premier temps, soit dès maintenant et jusqu’à la fin de l’année, d’importants abattages d’arbres ont lieu sur la rive gauche du Mujon et dans le bois des Vernes qui la jouxte. Une piste de chantier est du reste actuellement en préparation pour faciliter cette première étape.

Le gros du travail au printemps

Ces coupes doivent laisser la végétation de sous-bois existante reprendre la dominance dans le secteur. Puis, entre janvier et fin février, des terrassements sont prévus aux Vernes. Enfin, avec le printemps arrivera le gros du travail, soit le refaçonnage des berges et du lit du Mujon, de manière que le cours d’eau puisse sinuer naturellement dès fin avril, à l’instar de ce qui s’est fait avec la Thièle il y a quelques mois.

Grâce à cela, le massif forestier sera plus facilement inondé de manière naturelle. L’abaissement ciblé du terrain favorise le développement de différents biotopes ainsi que la diversification des forêts humides à haute valeur biologique. Cette renaturation offre également des conditions favorables au développement d’espèces prioritaires ou menacées. En outre, des accès à l’eau seront créés de manière à rapprocher la population de la nature.