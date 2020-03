Un nouveau directeur pour le Musée d’Yverdon

Le nouveau directeur du Musée d’Yverdon et région s’appelle Vincent Fontana. Ce Genevois de 38 ans a été choisi pour remplacer France Terrier, directrice pendant douze ans. Cette dernière avait quitté l’institution en juillet dernier dans des circonstances peu claires. Rien ou presque n’a par ailleurs filtré durant la présentation du nouveau directeur par la Ville et le conseil de fondation du musée, jeudi.

La municipale de la Culture Carmen Tanner se réjouit «d’un nouveau souffle apporté à l’institution qui a un rôle plus fort à jouer à Yverdon et dans sa région». Pour le président du conseil et l’archéologue François Menna, cet historien spécialiste du droit et des XVIIIe et XIXe siècles «saura renforcer le musée comme pôle culturel majeur».

Vincent Fontana a été choisi parmi 38 candidats pour sa vision de l’espace muséal (il a œuvré sur l’exposition «Cosmos», à Rumine), son réseau scientifique de premier plan et ses projets pour le site. Il s’agit d’un pari intéressant de la part des responsables, qui misent sur un ethnologue formé à Neuchâtel, devenu muséologue du Musée d’ethnographie de Genève, pour redynamiser un musée régional visiblement à la peine.

Vincent Fontana ne détaille pas pour l’heure ses projets, notamment pour la fameuse momie Nes-Shou, vedette de la tour nord du château. Il entend mener une profonde réflexion sur le parcours fixe.

«On peut travailler sur la lumière pour valoriser de manière homogène les objets. Mais il faut surtout terminer le parcours principal, dont certaines salles datent tandis que d’autres capsules marchent très bien.» Quant aux expositions, destinées à conquérir les Yverdonnois, le directeur évoque des thèmes liés à l’actualité, comme la désindustrialisation.

L’accent doit se porter sur une mise en valeur du château, une rénovation des accès, ainsi que sur les projets de recherche et de médiation. C’est la qualité du projet muséal, assurent les spécialistes, qui permettra de rallier des partenariats privés et des financements externes, notamment régionaux.