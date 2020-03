La nouvelle bataille du château de Grandson est lancée

En 1476, la bataille de Grandson dura quelques heures, tout au plus quelques jours si l’on considère les prémices qui conduisirent à l’affrontement auquel se livrèrent Confédérés et Bourguignons, le 2 mars. Celle dans laquelle se lance le château de Grandson durera cinq ans. Et symboliquement, c’est le 2 mars, jour anniversaire de l’affrontement qu’ont choisi la Fondation pour l’art, la culture et l’histoire (la SKKG, qui possède le château) et la Fondation du château de Grandson (la FCG, qui l’exploite) pour faire le point sur ce projet d’envergure.

«Nous voulons que cet édifice millénaire retrouve la place touristique qui lui revient et qu’il s’impose comme le trait d’union entre Suisse romande et Suisse allemande, ainsi qu’il l’avait été il y a cinq siècles», a affirmé Camille Verdier, conservateur du monument. Car un constat s’est imposé à ceux qui le bichonnent et le mettent en valeur depuis des années: son attractivité baissait à l’image du nombre de visiteurs y pénétrant. Avec «Château de Grandson 2025», la FCG et la SKKG ont tout simplement pour objectif de porter sa fréquentation annuelle de 30 000 à 80 000 personnes. Ce qui en ferait le deuxième château le plus visité du pays.

Pour cela, d’importantes restaurations ont d’ores et déjà été entreprises. Seize millions de francs ont ainsi été investis depuis 2012. Elles ont notamment permis de pouvoir parcourir sans discontinuité le chemin de ronde, mais également libéré d’importants espaces – environ 1000 mètres carrés – qui seront mis à disposition de l’exposition permanente et d’expositions temporaires. «D’une façon ou d’une autre, l’ensemble du château sera accessible au public», souligne ainsi Camille Verdier. Et de manière très large, puisque certains jardins se trouveront en libre accès et permettront de relier le bourg grandsonnois aux rives du lac. Dans cette même volonté d’ouverture touristique, la Maison des Terroirs pourrait intégrer le Châtelet, libéré par le transfert de l’accueil-réception du château dans les celliers, là où se trouvaient par le passé des voitures de collection.

Mais les deux fondations ont aussi l’intention de renouveler l’ensemble de la muséographie pour un montant pressenti de plusieurs millions. C’est le gros travail qui va les occuper ces deux prochaines années. Et plus particulièrement l’imposant chantier qui attend l’atelier obwaldien Steiner Sarnen, qui a remporté le concours sur invitation lancé l’an dernier. «Notre projet est encore dans un œuf, explique un de ses collaborateurs, Jean-Louis Vidière. Mais nous sommes des raconteurs d’histoire, intéressés par la magie intemporelle.» Pour l’essentiel, ils mettront évidemment en place un format narratif qui racontera l’événement exceptionnel dont l’édifice a été un maillon essentiel: cette bataille de Grandson dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui à l’échelle européenne. «Si les Confédérés n’avaient pas défait les hommes de Charles le Téméraire, nous aurions une nation, la Bourgogne, qui s’étendrait de la mer du Nord à la Méditerranée», affirme Jean-Louis Vidière.

Le futur musée évoquera mille autres choses et personnages, dont deux représentants remarquables de la culture médiévale et de l’amour courtois liés au château: respectivement Othon Ier et Othon III. Et il servira aussi d’écrin aux riches et hétéroclites collections de Bruno Stefanini, le fondateur de la SKKG décédé en 2018. Et si certains doutaient encore de l’intérêt que portait l’homme d’affaires de Winterthour à son château grandsonnois (il en possédait trois autres), sa femme Bettina a tout simplement relevé que dimanche, une urne contenant ses cendres avait été déposée dans un de ses grands murs, qui fait face au lac de Neuchâtel.