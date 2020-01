Nouvelle étape pour l’extension de l’hôpital d'Yverdon

La poursuite du transfert des activités de soins aigus stationnaires de l’Hôpital de Saint-Loup vers l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains nécessite une importante transformation du site principal des Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV). À cet effet, les surfaces actuelles seront doublées et les bâtiments existants feront l’objet d’une rénovation. Les EHNV lancent aujourd’hui le concours d’architecture qui permettra de désigner celui qui devrait conduire ce projet devisé à 230 millions de francs.

L’avis du concours a été publié sur le site simap.ch, plateforme suisse des marchés publics, et dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud». Soumis à la loi fédérale sur les marchés publics, le concours – ouvert à tous les bureaux d’architecture, en Suisse comme à l’étranger – se déroulera en deux phases. D’ici au 13 juillet, cinq projets seront retenus. De cette sélection sortira, en principe durant le premier trimestre 2021, le lauréat recommandé par le jury.

À cette étape cruciale succédera le développement du projet, prévu sur une durée estimée entre dix-huit et vingt-quatre mois. Suivra le chantier proprement dit, qui devrait s’étendre jusqu’en 2025. Ces importants travaux d’extensions et de rénovation ont été imaginés il y a plusieurs années. Ils visent d’abord à améliorer le résultat financier des EHNV, tout en garantissant la pérennité d’une offre hospitalière de qualité à la population. Parallèlement à ce transfert des soins aigus vers Yverdon, les activités ambulatoires (soit celles qui ne nécessitent pas de passer une nuit, ou plus, à l’hôpital) seront développées dans la région de Saint-Loup et de Cossonay.