Numerik Games mise sur la magie pour grandir encore

Objectif: 10'000. En cette année de cinquantenaire d’Apollo 11, Numerik Games ne vise certes pas la lune, du 30 août au 1er septembre. Mais si le festival dédié au monde digital atteint pour sa 4e édition une fréquentation à quatre zéros, son directeur artistique, Marc Atallah, sera le plus heureux des hommes. «Professionnellement parlant s’entend, a-t-il glissé mercredi matin devant la presse. Nous avions 4000 personnes pour la première, 6500 lors de la deuxième et 8000 l’année dernière, ça paraît donc possible. Mais attention, Numerik Games n’est pas un festival qui vise la quantité. Qu’il y ait 2000 ou 5000 personnes sur le site simultanément, nous avons 200 postes jouables à la fois.»

Pour atteindre ce cap, Numerik Games ne s’en remet pas uniquement à la magie, fil conducteur envoûtant retenu comme moteur de cette édition 2019, qui se déroulera à nouveau exclusivement à Y-Parc. Les organisateurs du festival assurent avoir passablement changé son menu. La philosophie reste bien entendu la même: prouver à tous que culture numérique ne rime pas forcément avec culture geek. «Comme chacun évolue dans un monde en partie numérique, il faut plutôt parler de notre culture commune», clame Marc Atallah, par ailleurs directeur-conservateur de la Maison d’Ailleurs, l’institution qui pilote Numerik Games. Commune et rassembleuse, quel que soit son âge et contrairement à ce qu’on pourrait penser: c’est bien ce que la programmation de cette 4e édition veut démontrer, via plusieurs des 42 activités mises en place. Citons par exemple la zone Les Arcades, où nostalgiques du flipper et des bornes d’arcade côtoieront dans un même espace des adeptes de jeux vidéo contemporains. Ou encore cette idée de la Fondation Jeunesse & Familles, qui propose aux enfants et à leurs parents de s’affronter sur quatre jeux générationnels, respectivement sortis en 1983, 1991, 2016 et 2018.

Voyage virtuel en bus

À l’écoute des critiques remontées jusqu’à leurs oreilles l’an dernier, les organisateurs ont soigné l’entrée sur le site. Ainsi la rue Galilée, un peu morte l’an dernier, voit son attractivité renforcée par la mise en place de différentes installations qui en font un premier espace d’expérience numérique. Et même un deuxième pour ceux qui se rendront à Y-Parc avec les transports publics. «La visite commencera dans nos bus. Les passagers recevront une paire de lunettes numériques qui leur permettra, grâce à leur téléphone portable, un voyage en réalité virtuelle», souligne Daniel Reymond, directeur de Travys, la société qui exploite les bus urbains yverdonnois.

De manière plus large, c’est toute l’offre artistique qui est renforcée. D’un grand spectacle à l’affiche le vendredi et le samedi soir l’an dernier, Numerik Games version 2019 passe à trois différents shows par jour, placés donc sous le thème de la magie. La magie se déclinera dans les deux représentations de la compagnie de danse japonaise ENRA ou dans la performance audiovisuelle de Cee-Roo. Et on la retrouve évidemment dans «Les secrets du Petit Prince», qui met en scène dans une production multimédia pluridisciplinaire le chef-d’œuvre intergénérationnel de Saint-Exupéry en l’accompagnant d’animations de sable en temps réel.