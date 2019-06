«On veut rendre au château la place qui lui revient»

Comme Morat, comme Sempach ou comme le Grütli, Grandson est un nom qui résonne dans la mémoire collective de la Suisse à l’échelle historique. Et son château, le deuxième plus grand du pays, avec. Malgré ce passé glorieux, la Fondation pour l’art, la culture et l’histoire (SKKG) qui le possède et la Fondation du château de Grandson qui l’exploite ont constaté des faiblesses structurelles et patrimoniales. Mais aussi un désintérêt croissant du public, symbolisé par une baisse de fréquentation de l’édifice et un déficit budgétaire chronique. Ils ne sont pas pour autant restés les bras croisés, se lançant il y a six ans dans une restauration centennale qui bat actuellement son plein.

«Parmi les objectifs poursuivis, il s’agit de remettre le château de Grandson à la place touristique et culturel qu’il doit occuper», souligne son nouveau conservateur, Camille Verdier. Depuis 2012, 16 millions ont déjà été investis par la SKKG. S’ils concernent d’abord les aspects extérieurs du bâtiment – toitures et façades, donc –, ils ne sont pas restés sans conséquences sur ce qu’il renferme. «Il faut savoir que si l’enveloppe est médiévale, on retrouve à l’intérieur des témoins de toutes les époques depuis son édification au XIIIe siècle», précise Dominique Montavon, l’un des membres de la communauté d’architectes chargée de ces rénovations. Ainsi, des peintures murales du XVIIe siècle de l’époque des baillis fribourgo-bernois ont été mises au jour.

Les profondes transformations lancées sous l’impulsion de Bettina Stefanini, la présidente de la SKKG, ouvrent de nouvelles perspectives. Conduites sous la surveillance des Monuments et sites, elles ont libéré des espaces tels qu’ils devaient l’être au XVIe siècle. Une surface 350 m2 viendra augmenter la taille de l’exposition permanente. Et une surface exceptionnelle de 600 m2 a également été dégagée pour des expositions temporaires. Le visiteur pourra notamment découvrir dans ces nouvelles pièces nombre d’objets encore jamais montrés publiquement. Notamment l’une des trois plus importantes collections d’arbalètes du monde.

Équipé d’un ascenseur

Mais c’est aussi un renouveau muséal qui attend le château, désormais accessible de fond en comble au moyen d’un ascenseur. Un groupe d’experts planche sur la question. Il dévoilera ses conclusions en début d’année prochaine. Le résultat sera, lui, tangible en 2026. Tout un symbole, cette date coïncidant avec le 550e anniversaire de la bataille de Grandson.

De nombreux chantiers et transformations attendent donc encore un édifice qui reste ouvert 363 jours par an (il n’est fermé qu’à Noël et le jour de l’an). Les nombreuses animations, proposées notamment par l’Association des Amis du château, ont ainsi permis de freiner l’impact négatif du chantier sur le nombre de visiteurs, passé de 35'000 à 30'000 en 2018.

Prochaine grande échéance en vue, la traditionnelle Fête médiévale des 17 et 18 août devrait à nouveau accueillir quelque 4000 personnes. L’occasion idéale de découvrir ce qui a déjà été réalisé pour augmenter l’attractivité de l’édifice. Comme ce chemin de ronde qu’il est désormais possible de parcourir de bout en bout sans interruption, notamment grâce à la pose d’une passerelle. (24 heures)