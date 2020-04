À Orbe, les commerçants ont dû surmonter bien des embûches

«On ne remerciera jamais assez la Commune d’Orbe. Grâce à elle, beaucoup de commerçants ont réussi à limiter la casse.» Alors que les salons de coiffure et les jardineries — notamment — pourront rouvrir dès le 27 avril, Sarah Mottaz N’Dele, présidente de l’association Articom qui regroupe les commerçants urbigènes, tire un bilan positif des différentes initiatives qui ont vu le jour depuis le début du semi-confinement. Même si certains «couacs inévitables» se sont produits lorsque les boutiques ont lancé leur propre service de livraison pour tenter de maintenir un semblant d’activité économique.

«Fin mars, la Municipalité nous annonçait qu’elle devait se renseigner pour savoir si nous pouvions continuer de vendre et de livrer à domicile des denrées non essentielles, reprend Sarah Mottaz N’Dele, qui gère un magasin de vêtements et d’accessoires. Alors que les géants de la livraison en ligne continuaient d’expédier tout et n’importe quoi, nous ne comprenions pas pour quelles raisons nous ne pouvions pas tenter de sauver une partie de nos revenus.» Heureusement, le retour des autorités ne s’est pas fait attendre. «Quand elles nous ont dit que nous pouvions poursuivre, nous étions tous soulagés, dit la présidente de l’association qui regroupe près de 80 enseignes. Et la population a joué le jeu. Beaucoup de gens nous ont soutenus en passant commande, en nous écrivant un petit mot, et cela nous fait très chaud au cœur.»

«Ces petits magasins gardent une ville vivante»

Sur ses réseaux sociaux, l’association a aussi commencé un travail de longue haleine. En plus de faire de la publicité aux différents acteurs économiques de la deuxième ville du Nord vaudois, elle tente de faire prendre conscience aux habitants de l’importance des commerces locaux. «Ce sont ces petits magasins qui gardent une ville vivante, les mêmes petits magasins des rues du village qui illuminent l’été, qui à Noël décorent leurs vitrines pour faire sentir la chaleur de la fête. Maintenant, plus que jamais, vous vous rendez compte de tout cela», écrit Articom sur sa page Facebook.

«Est-ce les gens retourneront faire leurs achats dans les zones industrielles quand la situation sanitaire sera rétablie? Est-ce qu’ils privilégieront les commerces de proximité? Il est trop tôt pour le dire. Nous aurons en tout cas besoin d’eux après la crise.» En attendant la réouverture des boutiques, Sarah Mottaz N’Dele et l’entreprise locale Katharsys Productions invitent les gens à penser à la Municipalité lorsqu’ils applaudiront ce lundi soir, à 20h30, tous ceux qui travaillent en cette période de pandémie. «Les commerçants n’en sortiront pas indemnes, mais sans son écoute et sa réactivité, la situation aurait été bien pire», insiste-t-elle.