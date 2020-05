Orbe fêtera la réouverture de ses petits commerces

«Nous voulions marquer le coup pour la réouverture des commerces, explique Jannick Schallenberger, gérante du magasin Adequat Interiors à Orbe. Les circonstances sont particulières, il y a beaucoup d’angoisses, mais ce lundi reste une fête.» Pour célébrer la réouverture des enseignes de proximité, le collectif commerces-orbe.ch lance une action artistique durant la semaine du 11 au 16 mai. La population de la deuxième ville du Nord vaudois est conviée à libérer sa créativité sur les trottoirs du bourg avec des craies de couleur, disponibles gratuitement chez tous les commerçants participant à cette action.

«Initialement, il y avait une vingtaine de boutiques dans le coup, reprend Jannick Schallenberger. Beaucoup d’autres ont suivi le mouvement et la quasi-totalité des commerces devrait finalement participer, soit plus ou moins 80 enseignes.» Grâce à cette mobilisation, les organisateurs souhaitent regagner le cœur des Urbigènes.

Une journée joyeuse mais en règle

Une initiative joyeuse qui a suscité l’enthousiasme de la Municipalité et qui n’empêchera pas les organisateurs de veiller au grain pour que toutes les mesures sanitaires soient respectées. «Nous ferons très attention à la distance sociale et à toutes les autres consignes, assure Jannick Schallenberger. Mais nous refusons de nous laisser abattre par la crise sanitaire.»

Fresques d’artistes

Toujours selon la gérante d’Adequat Interiors, des artistes locaux seront également conviés pour des fresques plus ambitieuses. À l’instar de l’artiste tatoueur graffeur Rafael Coelho et l’illustratrice Amélie Buri. «C’est une manière de libérer notre créativité et d’exprimer les émotions et les idées nées du semi-confinement en nous réunissant autour d’un projet commun», confie celle qui espère de tout son cœur que les habitants prendront beaucoup de plaisir à se retrouver.