À Orbe, tout se joue à la Croix d’Or

À Orbe, on espère sincèrement que les lambris en vieux bois et les tables marquées par les années et la succession des trois décis ne se mettront jamais à parler et à révéler ne serait-ce qu’un bout des innombrables conciliabules entre élus ou mauvaises langues. Imaginez. En 1840 déjà, cette longue et étroite maison qui n’est pas sans rappeler le format de la Pinte Besson de Lausanne, cougnée entre l’Hôtel de Ville et le début de la Grand-Rue, était une auberge avec cave et pressoir. Elle portait déjà le nom de Croix d’Or en 1911.

Christian Brun

«Prendre un verre à la Croix d’Or, c’est retrouver une pinte et une ambiance de village de campagne vaudoise», sourient les habitués, sous une photo montrant l’établissement lors d’une visite de Pilet-Golaz et de Guisan dans l’après-guerre, à une époque où la Croix servait peut-être déjà de repaires aux socialistes d’Orbe. Les réunions avaient lieu dans la salle située au 1er étage de l’estaminet, des locaux depuis repris par la Commune et qui servent notamment de bureaux au syndic. «Espérons qu’il ne nous entende pas», sourit, en levant les yeux vers le plafond, Pierre Rufener, ancien municipal et éternel client des lieux. «C’est ici que beaucoup de choses se font, poursuit-il. Il n’est pas rare de croiser des notables d’Orbe ou des fonctionnaires de l’Hôtel de Ville.»

Il y a deux tables rondes dans cette étroite pinte au vieux carrelage. Une grande table près de la caisse et du comptoir où s’affiche fièrement un porte-journal Marlboro à peine patiné. Un vieil automate à cigarettes se cache dans le mur du fond, près de la porte «Téléphone» qui mène en fait aux toilettes. L’autre table est à l’entrée, à droite. Elle est plus prisée parce que donnant directement sur la terrasse et la plus belle place d’Orbe, d’où on peut critiquer les passants. Elle s’appelle la «Table des menteurs», parce que prisée des élus, le soir après le Conseil, quand La Croix d’Or parvient à réconcilier tous les bords dans des soirées où le patron ferme en général tard dans la nuit.

Le patron a été longtemps la famille Grivet, deux figures locales. Depuis avril 2017, la famille Calvetti, anciens tenanciers du Terminus de Renens, a pris le relais. Avec notamment le fils Leudy aux fourneaux, et aux commandes, le père, Patrick, qui détient un passé de bourlingueur dans les grands hôtels des Caraïbes et des Amériques. «On peut compter sur nos habitués, les nouveaux clients et les gens de passage, note celui-ci, juste avant le coup de feu. Il y a souvent des touristes, voire des pèlerins anglais qui suivent la voie Francigena jusqu’à Rome. Je leur fais du bacon le matin. Il faut savoir s’adapter.» Ici, la carte varie, allant des écrevisses aux hamburgers – «il faut toujours se réinventer, souligne le patron. Avoir une telle terrasse et une telle adresse ne suffit pas.» Mais les indétrônables restent la choucroute et la saucisse aux choux.

Quand on ne refait pas les débats du Conseil, on vient avaler un plat en vitesse à midi, traîner sur les pavés en été. Et on devise ou on essaie de lire le journal dans cette salle où les va-et-vient sont fréquents. Sauf ceux du trublion Ted Robert, exclu, un beau jour, des lieux. «C’est un vrai café d’Orbe, ajoute Gérald Jaton. Si on connaît, on sait qu’il y a toujours une sortie de l’autre côté. C’est assez pratique pour filer sans être vu.»

«Il y a toujours quelqu’un qu’on connaît, surtout les jours de marché, explique sa sœur, Janine Jaton. On vient ici pour la cuisine et pour les produits du terroir, mais aussi pour l’ambiance.» Et pour les souvenirs. C’est aussi depuis les tables de la Croix d’Or qu’Orbe a perdu plusieurs autres bistrots au passé local légendaire: untel a perdu sa cagnotte et de sa superbe, tel autre n’a plus la vie que lui donnaient les ouvriers de Nestlé qui s’y retrouvaient dès la sortie de l’usine. Heureusement, la Croix tient le coup.

«On va changer un peu la terrasse, avance Patrick Calvetti. Pour le reste, tout fonctionne. Les gens recherchent plus que jamais ces plats simples, locaux et bon marché. S’y ajoute évidemment l’accueil et le rôle social. C’est un tout qu’il faut savoir conserver.» En train de préparer les salades de midi, le fils Leudy s’arrête un instant. «Orbe est devenu une ville. Mais quand vous êtes ici, on retrouve un peu un village. C’est ça qui est bien.»