Orbe torpille son renouveau urbain

Retour dans les cartons. Le vieux projet de rénover la place du Marché, véritable cœur de la vieille ville d’Orbe, a été refusé par le Conseil communal jeudi soir. C’est un coup dur pour la Municipalité et son syndic socialiste, qui avaient inscrit cette rénovation en profondeur (les tuyaux vieillissent) et en surface (un dallage de grès destiné à favoriser les manifestations et la valorisation du patrimoine bâti) dans le programme de la législature.

«C’était un engagement qui suivait la construction de Gruvatiez, rappelle, amer, le syndic Henri Germond. Avec une ville qui se développe au sud, c’était logique de soigner le centre, de le mettre à la hauteur de notre dynamisme. Ceux qui ont dit non sont revenus sur ces engagements.»

Une courte majorité UDC, PLR et Union Libre (UL) n’était visiblement pas de cet avis. «Ce projet a été refusé par ce Conseil il y a 176jours exactement. Le fait de nous proposer de nouveau le même, exactement le même, est peu démocratique de la part de la Municipalité», note Bertrand Gillabert (UL). En réponse au premier débat et à une tentative de référendum de la part de la majorité, avortée par les juristes du Canton, le devis avait toutefois été revu légèrement à la baisse.

«On ne peut pas à la fois parler de situation délicate et plaider pour une hausse des impôts, puis nous dire que tout va bien et qu’on peut se permettre cet investissement de 1,7million», a asséné le PLR Stéphane Collet, tandis que son colistier proposait de rebaptiser la place «place Henri Germond».

«Si on porte une attention poussée aux finances, c’est justement pour pouvoir se permettre ces projets et cette approche des infrastructures», réagit le syndic. Il défend «la cohérence» du projet articulé avec un plan de stationnement limitant les voitures ventouses, l’étude d’une route de contournement et les efforts pour maintenir la Migros au centre historique. En vain.

Au milieu d’un débat stérile, les arguments allant du soutien à l’économie locale à la promotion de la qualité de vie n’ont pas fait le poids face au camp bourgeois pour qui un futur collège, une révision de la STEP et une remise à niveau des structures sportives (des dizaines de millions en tout) sont une priorité.

À Orbe, les fins observateurs de la politique locale notent que c’est la première fois que l’Exécutif et son syndic socialiste ne sont à ce point pas suivi dans leur programme. Un geste politique singulier, annonciateur de l’année électorale.