Pas de salon de massage près de l’école ou de l’église

Pas de bordel près des écoles ou des églises à Payerne. La décision de la Municipalité de refuser un permis de construire pour le changement d’affectation d’un bâtiment de lieu d’habitation à local commercial en se fondant sur le règlement communal sur l’exercice de la prostitution n’est pas critiquable, dit la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Canton de Vaud. Dans un arrêt du 27 août, elle a donné raison à la Commune de Payerne face à deux propriétaires qui souhaitaient aménager cinq salons de massage dans les appartements aux étages de leur bien. En plein centre-ville, celui-ci se situe à moins de 100 mètres d’une église et d’un centre médical, ainsi que sur le lieu de passage d’écoliers.

Pour justifier leur refus, les autorités se basaient sur le règlement local sur l’exercice de la prostitution. «Au niveau juridique, c’est rassurant, car nos critères d’appréciation ont été validés par le tribunal», se réjouit Christelle Luisier Brodard, syndique de Payerne. Validé par le Conseil communal en décembre 2014 et entré en force en juin 2016 après un jugement du Tribunal fédéral, le texte précise que tout salon de massage doit bénéficier d’une affectation à but commercial et être situé à l’écart des zones d’habitation ainsi que des lieux de culte, cimetière, bâtiments scolaires, homes et hôpitaux.

Une première pour la CDAP

Depuis sa mise en application, c’est la première fois qu’un cas est jugé par la CDAP. Si plusieurs salons ont fermé leurs portes depuis lors, un seul a reçu un permis pour un changement d’affectation en 2017 et un ancien local commercial devenu donjon SM au fil du temps a obtenu le droit de le rester, pour autant que la maison d’habitation voisine ne soit plus utilisée à des fins de prostitution, précisent les autorités.

En décembre 2016, les services communaux avaient constaté qu’à part le rez-de-chaussée commercial du bâtiment des recourants, les quatre autres niveaux étaient exploités sans autorisation comme lupanars, contrevenant ainsi au règlement validé. Les propriétaires ont alors soumis un changement d’affectation de leur bien à l’enquête publique à l’automne 2017, laquelle a suscité l’opposition d’une cinquantaine de personnes.

Le SCL pour un maintien en affectation de logement

De son côté, le Service cantonal des communes et du logement (SCL) a aussi visité les lieux et souhaitait leur maintien en affectation de logement sur la base de la loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPPL). En juillet 2018, la Municipalité refusait ainsi de délivrer le permis de construire sollicité.

Dans leur recours, les propriétaires contestaient que leur immeuble soit touché par la pénurie de logements, le taux de vacance du district étant alors de 2,2%, soit supérieur au seuil statistique de 1,5% prévu par la LPPPL. Au niveau communal, ils demandaient une égalité de traitement, le salon de massage ayant obtenu un permis en 2017 se situant à moins de 200 mètres de leur bâtiment. Si le SCL a reconnu que son avis négatif n’avait plus lieu d’être, la Municipalité a toutefois maintenu le sien, en vertu de l’article 7 du règlement communal. En effet, il était question d’ouvrir non moins de cinq salons de massage, dans un immeuble à proximité d’un centre d’urgences, d’une église et d’une école.

«Au niveau politique, alors que beaucoup d’observateurs doutaient de son efficacité, on peut dire aujour­d’hui que notre règlement a vraiment permis de remettre de l’ordre dans les salons de prostitution payernois», conclut Christelle Luisier. À titre d’indemnités de dépens, la commune touchera un montant de 2000 francs des recourants, qui devront aussi s’acquitter d’un émolument judiciaire de 1500 francs en faveur de la CDAP. Contactée, Me Sophie Kohli, avocate des recourants, ne souhaite pas commenter le jugement ni s’exprimer sur la possibilité d’un nouveau recours au Tribunal fédéral.