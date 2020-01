Patrimoine Suisse veut sauver les fenêtres du collège de Granges

Comment se présenteront les futures fenêtres du collège de Granges-près-Marnand? Alors que la Municipalité de Valbroye souhaitait installer de nouvelles ouvertures en bois et aluminium avec triple verre isolant dans son projet rénovation des lieux, la section vaudoise de Patrimoine suisse préconise de conserver les ouvertures d’origine, en chêne, et les fenêtres d’hiver. Elle avait ainsi déposé une opposition allant dans ce sens, lors de la mise à l’enquête du projet, qui s’est terminée début juin. Celle-ci ayant été levée par la Municipalité, le comité de l’association a décidé de faire recours, lors de sa séance du 20 décembre, a appris 24 heures.

«Notre opposition portait aussi une rampe d’accès au sous-sol pour laquelle une solution a été trouvée afin de minimiser son impact. Notre but est de trouver aussi une solution concernant les fenêtres, mais la voie juridique est malheureusement la seule restant pour maintenir les discussions», commente Béatrice Lovis, présidente de l’association.

Un exemple remarquable

Dans son opposition, Patrimoine suisse relevait que la section Monuments et sites du canton de Vaud avait aussi émis un préavis négatif au projet de l’exécutif. Le collège de Granges date de 1905 et est classé en note 2 au recensement architectural du canton, soit un édifice d’importance régionale. «C’est un exemple particulièrement remarquable d’architecture scolaire du début du XXe siècle», ajoutent les opposants, qui relèvent encore que l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) lui attribue un objectif de sauvegarde maximal.

«On constate souvent que les solutions proposées pour réduire les pertes d’énergie amènent d’autres problèmes. Les fenêtres en sont un cas emblématique et les systèmes d’origine sont généralement bien plus efficaces qu’on ne le croit. Dans le cas présent, leur changement constituerait une altération importante de l’aspect du bâtiment alors que des solutions moins invasives existent», ajoute l’historienne de l’art. Tout en demandant de conserver également la remarquable porte en chêne du bâtiment, quitte à en inverser le sens d’ouverture, l’association notait encore que les fenêtres anciennes sont un patrimoine particulièrement menacé.

Une économie de 4000 litres de mazout

Naturellement, la décision ne réjouit pas forcément la Municipalité de Valbroye, qui signale avoir suivi l’avis de Patrimoine suisse au sujet de la rampe d’accès et de la porte d’entrée. «Selon les rapports qui nous ont été fournis, nous pourrions économiser l’équivalent de 4000 litres de mazout annuellement en changeant ces fenêtres», souligne le municipal Patrice Favre, en charge des bâtiments. L’exécutif souhaite toutefois rester ouvert à la discussion. «Selon Patrimoine suisse, il existe des solutions pour conserver les ouvertures d’origine. On va voir ce qu’ils nous proposent et si ce serait financièrement concurrentiel», ajoute l’élu.

Selon un préavis validé courant février, l’idée de l’exécutif est de refaire toutes les peintures et les sols, aménager une salle d’informatique dans l’ancien local de chauffage, revoir l’installation électrique, doter le collège d’une isolation sous poutraison au galetas et de triple vitrage ou installer un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, un crédit de 3,5 millions était sollicité auprès du législatif, qui a encore délié les cordons de la bourse plus largement. Ainsi, pour réduire la durée des travaux et donc des nuisances et louer quatre salles de classes provisoires, le Conseil communal avait accordé 400000 francs supplémentaires. Sans opposition, le chantier du bâtiment proposant 16 locaux, dont 11 salles de classe, aurait dû débuter l’été dernier