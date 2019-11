Payerne baisse ses impôts de 2 points, mais pas 3

«Une fois de plus, on constate que la Municipalité est beaucoup trop prudente et veut à nouveau nous faire payer plus d’impôts que nécessaire. C’est la raison pour laquelle ma conclusion est différente de celle de la Commission des finances et que je dépose un amendement». Conseiller communal UDC de Payerne, Pierre-Alain Pantet proposait, jeudi, de faire passer le taux de taxation communale à 72% de chaque franc perçu par le canton, au lieu de 73%, comme le souhaitait la Municipalité. Au vote, sa proposition n’a toutefois recueilli que 19 oui contre 33 non (1 abstention) et n’a donc pas passé la rampe du plénum.

Dans le cadre de la balance fiscale négociée entre communes et canton pour la reprise des charges de l’AVASAD, Payerne devrait économiser plus de 960 000 francs. Avec sa baisse de 2 points, la Municipalité proposait de rendre 500 000 francs aux contribuables, rappelant au passage la hausse des charges liées, la prochaine suppression de l’impôt sur les successions en ligne directe, la hausse des charges salariales en lien avec le nouveau règlement du personnel ou de nouveaux amortissements. Une solution acceptée par la majorité de la Commission des finances, même si celle-ci relevait qu’«en moyenne, 10,7 points d’impôts ont été payés en trop par les contribuables», sur les cinq dernières années.

Fort de ce constat, l’UDC proposait de passer à 3 points de baisse. «De quoi renforcer notre attractivité fiscale, par exemple dans le cadre du classement annuel des villes suisses par le magazine Bilanz, où Payerne ne pointe qu’en 155e position sur 162», ajoutait Urs Berchthold.

«On joue le jeu négocié avec le canton et même plus, contrairement à d’autres communes, ce que je regrette», a répondu la syndique Christelle Luisier. Des arguments qui ont convaincu le plénum, même si plusieurs élus PLR ont soutenu l’amendement UDC.

Celui de la Commission des finances a connu un autre sort. Au lieu de bloquer ce taux fiscal pour deux ans comme le souhaitait l’exécutif, elle souhaitait que le préavis soit repassé l’année prochaine. Malgré l’avis du municipal des finances Eric Küng qu’il faut se donner au moins deux ans pour voir les effets d’un changement de taux, les élus ont limité la portée de leur choix pour l’année 2020 seulement.