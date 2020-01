Payerne double sa capacité d’accueil en garderie

«Ces places d’accueil supplémentaires ont été remplies rapidement, preuve que cela répond aux besoins de la population de la région de Payerne et de Corcelles, qui était le parent pauvre dans la Broye en la matière.» Municipal en charge des Bâtiments à Payerne, Julien Mora se réjouit de pouvoir présenter la nouvelle garderie de la ville, ce samedi. Installé au rez des bâtiments de la rue de Guillermaux 3 et 5, le centre de vie enfantine Les Passerelles ouvre ses portes de 9h à 11h.

Alors que l’ancienne garderie La Courte Échelle pouvait accueillir au maximum 34 bambins à deux pas de là, à la rue de la Boverie, le nouveau lieu d’accueil payernois a ouvert ses portes le 26 août dernier avec une capacité de 44 places, soit 10 grands de plus. Depuis janvier, cinq emplacements supplémentaires sont disponibles en nursery et sept nouveaux trotteurs sont déjà planifiés. Sur 66 places au maximum dans ces nouveaux locaux (15 bébés, 21 trotteurs et 30 grands), 56 seront ainsi en fonction, sans compter les 34 inaugurées courant 2018 sur l’autre site de Corcelles-près-Payerne.

«Les aménagements ont été pensés selon les âges et le développement des enfants et le site est équipé d’un réfectoire indépendant, alors qu’auparavant les repas s’organisaient dans les salles», présente Valérie Martin, éducatrice responsable du site de Payerne. Au total, 16 éducatrices formées, représentant 11,55 ETP, et 8 stagiaires et apprentis encadrent les petits Broyards à Payerne.

En novembre 2018, le Conseil communal avait validé un crédit de 1,22 million de francs pour ce déménagement, offrant désormais 504 m² de plancher à la garderie, ainsi que 185 m² de jardin. Comprenant loyer, amortissement et intérêts, le coût annuel sera de l’ordre de 94'400 francs, un montant jugé exhorbitant, qui avait fait tiquer certains élus.