Payerne envisage de tirer ses corbeaux freux

La Municipalité de Payerne entend prendre une option radicale pour tenter de résoudre la problématique du corbeau freux dont 161 nids ont été dénombrés en ville cette année.

Elle annonce, dans un préavis publié en réponse à la motion déposée par le conseiller communal Nicolas Donadello en mars 2018, qu’elle entreprendra en 2020 des tirs de ces corvidés dont les croassements sonores agacent le voisinage depuis plusieurs années.

«Je suis très étonné»

Petit problème toutefois, le texte précise que «ces tirs seront effectués durant la période comprise entre février et juillet». S’il est effectivement possible d’ouvrir le feu sur cet oiseau, l’Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages lui accorde une période de protection qui court… du 16 février au 31 juillet. «Il doit s’agir d’une coquille, car nous sommes au courant que cet oiseau ne peut pas être tiré toute l’année et nous entendons bien évidemment nous y conformer», assure la syndique, Christelle Luisier.

«Nous savons que cet oiseau ne peut pas être tiré toute l’année» Christelle Luisier, syndique

Au-delà de cet aspect légal dont le respect ne manquera pas d’être surveillé par les associations de protection de la nature, la décision — qui doit encore être validée par le Conseil communal — ne laisse pas de marbre. «Je suis très étonné par la mesure drastique que le préavis préconise», affirme Michel Bongard, secrétaire général de Pro Natura Vaud.

Quoi qu’il en soit, Payerne ne sera pas la première commune vaudoise à arriver à pareille extrémité pour régler ce dossier qui fait du bruit dans tous les sens du terme. En 2019, une dizaine de tirs ont été effectués à Yverdon-les-Bains. Pour un résultat jugé mitigé selon une source officielle, les tirs ayant davantage pour effet d’éparpiller un peu plus les colonies que de résoudre le problème.

L’Exécutif payernois ne le cache pas: c’est aussi pour des motifs économiques qu’il a choisi cette option, non sans avoir évalué la possibilité de recourir à l’une ou l’autre des nombreuses mesures tentées en Suisse et à l’étranger.

Mais si les tirs ne permettent pas d’atténuer les désagréments, Payerne intégrera à son budget 2021 le montant nécessaire à l’effarouchement par le biais d’un laser, voire l’élagage des arbres concernés.