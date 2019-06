Payerne fera la fête aux communes vaudoises

Ancien agent secret de Sa Majesté, James Bond aurait décidé de prendre sa retraite à Payerne, sous les traits d’un certain «Jean Bon». C’est ce qu’ont appris les convives de la dernière assemblée de l’Union des communes vaudoises (UCV), samedi à Cossonay, dans le film de présentation de Payerne pour l’édition 2020. Dans la foulée, les délégués ont accordé l’organisation du grand rendez-vous des autorités politiques à la cité broyarde, dévoilait lundi le comité d’organisation de Payerne.

Sous la conduite de l’ancien municipal Jacques Henchoz, quelque 1800 invités sont attendus le 13 juin 2020 dans la cité de la reine Berthe. «Mais si la première partie est fermée, l’idée est d’ouvrir la fête à toute la population et de faire découvrir la Broye intercantonale», lâche le président.

La manifestation, dont le budget sera de l’ordre de 600'000 francs, se déroulera en trois lieux, sans compter les habituelles visites régionales. Accueil et assemblée auront lieu sur la place des Tireurs et à la halle des fêtes, puis un cortège, mené par les deux fanfares de Payerne, conduira les convives sous la cantine de la place de la Concorde pour le banquet. À proximité d’une abbatiale fraîchement inaugurée, place du Marché et place du Tribunal accueilleront ensuite la «Fête au Village», dès l’après-midi. (24 heures)