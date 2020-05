Urbanisme – Payerne renforce son éclairage public indirect La Ville sollicite un demi-million de francs pour améliorer son éclairage indirect contre les façades et renforcer la sécurité sur les passages pour piétons. Sébastien Galliker

Payerne est l'une des seules villes romandes à éclairer son centre-ville à l'aide de spots rasants sur les façades. DR

En 2006, l’inauguration d’un nouvel éclairage public en lumière indirecte, avec des spots rasants sur les façades des maisons, faisait de Payerne la seule ville romande à opter pour un tel concept. Quatorze ans plus tard, si les bâtiments du centre-ville sont toujours mis en valeur la nuit tombée, les installations ont vieilli. «L’intensité lumineuse a diminué d’au moins 50% avec le temps», a présenté Ernest Bucher, ingénieur de ville en charge de l’Urbanisme, lundi lors d’un point presse.

Par l’intermédiaire de son premier préavis postpandémie, la Municipalité sollicite un crédit de 525'500 francs pour revoir l’éclairage public indirect du centre-ville et renforcer ainsi la sécurité sur les passages pour piétons. En décembre dernier, le conseiller communal Roland Bucher (PLR) s’était d’ailleurs inquiété de la péjoration de la situation.

Rétroéclairage contre les façades

«Nous avons choisi de garder un rétroéclairage contre les façades, mais avec la technique LED. Nous allons aussi profiter du chantier pour remplacer tous les câbles du centre-ville et équiper ceux qui sont placés sur les passages pour piétons de lampadaires LED», détaille le municipal André Bersier. Outre la Grand-Rue et la rue de Lausanne, de nouveaux secteurs d’éclairage sur câble seront aussi proposés aux rues du Temple, de Savoie et d’Yverdon. Quant à la lumière indirecte sur les façades, elle sera nettement moins diffuse.

Prévu pour le printemps, ce préavis a pris quelques semaines de retard en raison de la pandémie. L’idée de la Commune est de pouvoir mettre en service ses nouvelles installations en décembre, mais cela dépend naturellement de l’accord du Conseil communal et de délais de commande, qui ne sont pas forcément garantis.

Les travaux commenceront par le remplacement des câbles, lequel n’ira pas sans perturbations du trafic routier. Avec ces nouveaux luminaires LED, Payerne devrait économiser 82% de sa consommation d’énergie pour son éclairage du centre-ville. Entre l’éclairage indirect et l’éclairage de sécurité, la facture annuelle devrait passer de 7500 à 1380 francs!