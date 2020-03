Les Payernois attendront pour fêter leur abbatiale

Prévue courant 2019 au début des travaux de sauvegarde et de mise en valeur de l'abbatiale de Payerne et de ses environs, puis repoussée au printemps 2020, l'inauguration officielle du site attendra encore quelques mois. Réuni en urgence lundi, le comité d'organisation des festivités, qui devaient se tenir du 14 au 17 mai, a pris cette décision dans le cadre de la pandémie de coronavirus. «Le spectacle «Clair de Nuit», créé spécialement pour l'occasion et mis en scène par Stéphanie Mango, doit réunir quelque 350 participants, dont des chanteurs de plusieurs endroits de Suisse romande, qui n'ont plus la possibilité de se réunir pour les répétitions», présente Olivier Tobler, président d'organisation.

Entre une annulation pure et simple de ce rendez-vous dont le budget s'élève à 300'000 francs, un renvoi en automne ou plutôt au printemps 2021, le comité annonce ces jours à ses partenaires avoir retenu la troisième option. Selon toute vraisemblance, les festivités devraient être repoussées au week-end du 6 au 9 mai, même si ces dates ne sont pas confirmées, car entrant potentiellement en concurrence avec la fête cantonale des chanteurs vaudois à Gland. «Prévoir le spectacle en automne aurait été très compliqué pour les enfants provenant de chorales scolaires et qui n'auraient pas eu assez de temps pour répéter depuis la rentrée d'été», ajoute Anne-Gaëlle Villet, conservatrice des lieux, engagée par Payerne pour les faire vivre et gérer les collections du musée.

Mais le calendrier broyard s'annonce chargé au printemps 2021, avec également le report probable de l'assemblée de l'Union des Communes Vaudoises en juin et l'organisation du tir cantonal vaudois. Autant dire que les options ne sont pas nombreuses.

L'inauguration officielle était prévue en présence du Conseiller fédéral Alain Berset, en charge de la culture et actuellement au front sur le domaine de la santé en raison de la crise du coronavirus. Le spectacle immersif voix et lumières «Clair de Nuit» devait se tenir dans la plus grande église romane de Suisse le jeudi pour les invités officiels et le samedi soir pour le public. Quelque 500 places étaient prévues et plus de la moitié de la billetterie avait déjà été réservée. Ces réservations resteront naturellement valables pour 2021.

Journées de visite et découverte du parcours muséal interactif des lieux pour plus de 600 élèves le vendredi, marché de printemps sur une Place du Marché revisitée et entièrement piétonne, fête populaire avec musique et gastronomie étaient aussi au menu de la manifestation. Les contours du programme de 2021 ne sont pas encore dessinés, mais le souhait de la commune de Payerne est de faire des lieux le nouveau centre de vie des habitants.

Reste à savoir quand les Payernois et les visiteurs pourront enfin découvrir le parcours de visite en vingt points interactifs de l'abbatiale. «Pour l'instant, l'idée est de maintenir l'ouverture à mi-mai, mais le chantier de réalisation est freiné par les mesures sanitaires drastiques du moment. Et en cas d'arrêt des travaux, il ne sera pas possible d'ouvrir en mai, car il reste encore pas mal de choses à aménager», glisse Anne-Gaëlle Villet.

Au total, l'ensemble des travaux représente un investissement supérieur à 20 millions de francs. En octobre 2017, le Conseil communal de Payerne avait validé un crédit de 8,1 millions de francs pour réaliser la mise en valeur du site. L’objectif annoncé est ambitieux. Le site souhaite attirer 30'000 visiteurs annuellement.