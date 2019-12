Les Payernois veulent une place vivante et festive

Marchés

Deux rendez-vous dès 2020

«Je me suis inscrite pour le rendez-vous du samedi, mais je vais garder mon emplacement le jeudi à la rue de Lausanne.» À l’instar de Roselyne Bonny et ses gâteaux du Vully, la dizaine de commerçants habitués du marché hebdomadaire du jeudi à Payerne se réjouissent de la décision municipale de maintenir les deux rendez-vous, au moins jusqu’en 2021.



Pour rendre à la place du Marché sa vocation initiale, la Commune avait décidé d’y déplacer son marché, le samedi. Les commerçants n’ayant pas été consultés, ils avaient lancé une pétition en début d’année. Finalement, ils pourront donc conserver leur emplacement et un nouveau marché sera lancé dès le 5 septembre 2020, à l’ombre de l’abbatiale. «On a vraiment axé sur les produits frais et il y a déjà un bon nombre d’inscriptions», a anticipé Dino Belometti.



Les visiteurs de ce nouveau marché du samedi ne retrouveront toutefois pas tous les commerçants du jeudi sur place. «Je suis déjà présent ailleurs le samedi matin. Et vu comme cela s’est passé, je n’avais pas envie d’y aller», tonne le poissonnier Adrien Delley. Reste à savoir combien de temps les deux rendez-vous pourront vivre en parallèle.