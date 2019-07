Peine réduite pour la Combière qui vit avec un sans-papiers

L’amende est restée, mais la peine est tombée. Accusée d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal d’un Togolais sans papier, une trentenaire combière s’était opposée à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public en début d’année. Elle estimait injuste d’être condamnée à 30 jours-amendes à 30 francs avec sursis pendant deux ans et 300 francs d’amende pour être tombée amoureuse d’une personne en situation illégale. La sanction prononcée pour une faute qu’elle n’a jamais contestée a donc été revue à la baisse, puisqu’elle n’écope au final «que» d’une amende, en l’occurrence montée à 400 francs.

«La présidente a fait preuve d’un peu plus de clémence dans son jugement. Elle a laissé parler son côté humain. Je ne m’attendais pas à mieux vu que je suis de toute façon en tort», concède cette ouvrière en horlogerie.

Les motivations de la présidente ne sont pour l’heure pas connues. Mais de ses déclarations en cours d’audience, on pouvait bien s’imaginer que la présidente du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois n’allait en tout cas pas se montrer plus sévère. «Je ne voulais pas vous faire pleurer… J’ai l’habitude d’avoir devant moi des prévenus bien plus méchants que vous. Humainement, ça me dérange de vous condamner. Même si d’un point de vue juridique vous avez bien commis quelque chose d’illégal, je considère que vous n’avez pas fait grand-chose de mal…», avait-elle notamment déclaré.

La Combière se réjouit de ne plus avoir un sursis qui lui pèse sur les épaules. Non pas par crainte qu’il ne soit révoqué par sa faute. Mais plutôt pour ce qu’il représente. «C’est un peu comme si la Justice imaginait que j’allais faire entrer d’autres étrangers chez nous, alors que je suis réellement amoureuse de l’homme que je veux épouser…» Le couple, qui s’est formé à l’automne 2017 attend du reste des documents de l’état civil togolais pour pouvoir choisir une date pour son union. (24 heures)