Payerne – Le «petit comptoir» veut croire en sa 62e édition La foire payernoise accueillera, en novembre, la région des Franches-Montagnes et SwissInt, la promotion de la paix de l’Armée. Sébastien Galliker

Après avoir accueilli La Neuveville en 2018, le rôle d'hôte d'honneur du Comptoir de Payerne sera tenu par la région des Franches-Montagnes en novembre prochain. DR

Brandons, Tirage et Comptoir. Si vous demandez aux Payernois de donner trois manifestations phares du calendrier annuel des festivités de la ville, ces trois rendez-vous seront souvent cités, même si l’ordre du tiercé peut varier en fonction des goûts de chacun. Alors que les Brandons ont dû être annulés, fin février, en raison de la crise du coronavirus et que le Tirage n’aura pas lieu en août, le Comptoir de Payerne espère toujours vivre sa 62e édition, du 6 au 15novembre, à la Halle des fêtes. Son comité vient d’annoncer que la foire accueillera la région des Franches-Montagnes comme hôte d’honneur et SwissInt, la promotion de la paix de l’Armée suisse à l’étranger, comme invité d’honneur.