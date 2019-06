Pionniers du vélo solaire, ils feront le Sun Trip 2019

Soleil de plomb, tiaffe suffocante sur le tarmac payernois. Quelles meilleures conditions pour faire passer le message que le photovoltaïque, c’est l’avenir de la lutte contre le réchauffement climatique? La dizaine de cyclistes réunis mercredi dans le hangar de SolarStratos – l’avion solaire de Raphaël Domjan – ne sont plus à convaincre. Dans dix jours, ils participeront au Sun Trip 2019 avec leurs insolites montures.

Des vélos standard ou horizontaux équipés de panneaux solaires, inclinés ou non, le tout bricolé en atelier. Un peloton hétéroclite faisant penser à une version deux-roues des «Fous du volant», le cartoon sixties produit par Hanna-Barbera. «On passe parfois pour des originaux, mais les gens s’habituent», rigole Jean-Yves Schneeberger, qui tient le magasin Vélocouché à Yverdon. Lui-même a fabriqué plusieurs des cycles qui prendront le départ du rallye unique en son genre, le samedi 6 juillet.

Cette 5e édition du Sun Trip – cet événement dédié aux vélos solaires a été lancé en 2013 – se déroulera dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une petite incursion à Genève. Une boucle en huit étapes, avec liberté d’itinéraires entre chacune, pour une distance totale comprise entre 1200 et 1500 km. Cinquante participants sont inscrits, dont dix Suisses, donc.

En 2021, un tour de Suisse

La version plus sportive de la course se déroulera l’an prochain entre Lyon et Guangzhou (Canton), en Chine, comme en 2018. Les ambassadeurs de l’énergie solaire avaient traversé dix pays et englouti 12'000 km lors de ce «Vendée Globe terrestre» appelé à être pérennisé au rythme bisannuel en alternance avec un rallye régional. «Pour 2021, nous réfléchissons à un tour de Suisse, vu le nombre de personnes intéressées ici», dévoile le fondateur du Sun Trip Florian Bailly. Ce juriste savoyard a imaginé cet événement après avoir accompli en solo sur sa bicyclette solaire le voyage France-Japon, il y a neuf ans.

Le parrainage de Raphaël Domjan coule de source: il a réalisé le premier tour du monde 100% solaire avec le catamaran PlanetSolar et tente à présent d’atteindre la stratosphère grâce à la même énergie. «Ça fait plusieurs années que je suis ce que fait Raphaël, explique Florian Bailly. Je dis toujours que les vélos du Sun Trip se placent dans le sillage de PlanetSolar et de Solar Impulse. Pour moins de 5000 francs, on peut se fabriquer un vélo solaire et être un petit Domjan ou un petit Piccard, indépendamment de notre âge, de notre condition physique.»

Ceux réunis mercredi à Payerne font ainsi figure de pionniers, pour qui le vélo électrique n’a de sens que si la batterie est alimentée par du courant propre, renouvelable. Parmi eux, le physicien et conférencier Jean-Claude Keller, d’Épalinges, 70 bougies soufflées en mai. «Je me douche à l’eau froide depuis quarante ans et je roulais en Twike dans les années 90», rigole-t-il. Corentin Henchoz a, lui, 25 ans. Cet habitant de Château-d’Œx roulera en tandem avec Laurent Chatagny, de Corserey (FR). «J’ai toujours été attiré par les voyages à vélo et je suis tombé sur le Sun Trip via internet, relate le Damounais. Ce qui me plaît, c’est d’allier des acquis d’antan – le vélo – à des technologies actuelles qui offrent un excellent rendement.»

