Plongée dans la nuit d’Halloween avec les anges gardiens des rues yverdonnoises

En référence à un film américain dans lequel, une fois par an, tous les crimes sont permis, plusieurs comptes sur le réseau social Snapchat invitaient les jeunes yverdonnois à participer à la «purge» lors de la nuit d’Halloween: «Toutes les armes sont légales» ou encore «Brûlez tout ce que vous voyez», pouvait-on notamment lire en ligne.

La Police Nord vaudois confiait, jeudi matin, suivre l’évolution de ces incitations à la violence. Sans pour autant y prêter trop d’attention. «On voit ce genre de rumeurs apparaître chaque année et la purge ne fait pas exception, analyse Cédric Perrin, premier-lieutenant à Yverdon. Nous sommes, en général, préservés de ces tendances qui peuvent prendre de l’ampleur dans d’autres pays, comme ce fut le cas dans plusieurs villes françaises l’année dernière.»

Pour en avoir le cœur net, rendez-vous est pris avec les forces de l’ordre, jeudi soir, à 20 h, au poste de police de la cité thermale. Nous accompagnerons un gradé, au volant d’une voiture banalisée, durant une bonne partie de la nuit. Ce dernier nous annonce d’entrée: «Un conteneur en feu nous a déjà été signalé dans le quartier du collège La Passerelle. Allons voir.»

Sur place, nous croisons plusieurs véhicules de pompiers sur le départ. «À Halloween, les jeunes se réunissent toujours devant les établissements scolaires, explique notre accompagnateur, en regardant filer au loin une bonne vingtaine d’adolescents dans la nuit. Ça peut être une soirée un peu plus chargée que les autres, mais on est loin du 1er août dans le quartier de la Villette.»

Ce quartier, justement, est sur toutes les lèvres. Y compris sur celles des individus contrôlés par les forces de l’ordre. «C’est là-bas que vous devriez aller.» «Ici vous ne servez pas à grand-chose. Allez voir les jeunes de la Villette», conseille un jeune, en riant. Claquettes­-chaussettes aux pieds, il apostrophe un agent, après avoir récupéré sa carte d’identité: «J’ai 18 ans maintenant, j’ai plus le cardio pour vous faire courir. Mais vous devriez aller y jeter un œil.»

Exploser des bacs à compost

On décide donc de s’y rendre. Et surprise: à 22 h, pas un chat ne traîne entre les immeubles de la Villette. «Les habitants du quartier seront tranquilles ce soir», se réjouit l’agent au volant, qui ne s’attendait pas à croiser grand monde dans les parages. Soudain, un appel résonne dans son oreillette. Le groupe de jeunes est de retour à La Passerelle et arrose d’œufs le voisinage. Certains n’hésitent pas à s’introduire sur des balcons pour faire exploser des bacs à compost.

Notre chauffeur décide de passer par des chemins détournés pour couper la route aux fuyards. Un pari gagnant. Un jeune garçon, essoufflé, s’arrête quelques dizaines de mètres devant notre véhicule et fait mine de se cacher derrière un buisson. Il se fait rapidement intercepter. «J’ai vu passer les informations pour la purge mais je n’y participe pas, clame-t-il. J’ai juste couru parce que mes copains m’ont dit de le faire. J’ai eu peur parce que la police a déjà arrêté certains de mes copains innocents.» Non loin de lui, les forces de l’ordre s’agitent autour d’une voiture normalement garée, dont la vitre avant droit a été brisée en mille morceaux. «Évidemment, c’est personne», peste une agente.

Progressivement, la pluie aidant, les rues se vident. Les fêtards quittent les bars et des groupes se dirigent vers la gare. Une patrouille doit toutefois filer pleins gaz après avoir été appelée pour des violences conjugales. Vers 23 h, un incendie devant une carrosserie, en périphérie du centre-ville, occupe à nouveau pompiers et policiers. «On a tendance à oublier qu’Yverdon est la deuxième ville du canton, reprend le premier lieutenant Cédric Perrin. On se dit qu’avec plus de moyens, on pourrait encore faire mieux. Mais on s’en sort déjà pas trop mal.»