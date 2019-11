Des prédateurs pour lutter contre le corbeau freux à Yverdon

Et si le salut venait quand même du ciel? Confrontée depuis 2010 à la problématique posée en zone urbaine par le corbeau freux, Yverdon envisage une nouvelle parade pour tenter de résoudre l’équation posée par le très bruyant volatile. Dans la réponse qu’elle vient de donner au postulat déposé par la PLR Catherine Carp en 2011, la Municipalité laisse entendre qu’elle pourrait faire appel pour cette bataille des airs à deux grands prédateurs de l’affreux bavard: le faucon pèlerin et le hibou grand-duc.

Employer d’autres oiseaux pour voler dans les plumes noires du corbeau, la Ville l’a pourtant déjà tenté. Certes, mais de manière moins naturelle, puisque les autours des palombes et les faucons envoyés en mission commandée ont été lâchés par un fauconnier. Le résultat? Mitigé. Voire insuffisant, à n’en point douter, pour les Yverdonnois qui vivent à proximité des croassantes colonies. Municipal des Travaux et de l’Environnement (STE), Marc-André Burkhard, est moins catégorique: «Le nombre de nids est plus ou moins stable. On en a recensé 300 en 2019, soit 30 de plus que l’année d’avant. C’est sans doute en raison des nombreuses mesures que nous avons prises depuis des années qu’il n’y en a pas davantage.»

Différentes techniques

De fait, la Ville a effectué diverses manœuvres – effarouchements sonores, projections laser, envois de divers prédateurs à plume autour des nids, élagage des arbres. Et, en 2018 comme en 2019, les autorités ont obtenu de la Préfecture une autorisation de tirs contre l’animal protégé par la loi sur la chasse. Entre février et mai, soit la période au cours de laquelle il est autorisé à agir, ce sont quelque 81 interventions qui ont eu lieu. «À l’heure du bilan, force est de constater que ces différentes mesures sont efficaces sur le court terme […], mais qu’elles ne permettent pas une baisse significative dans la taille des colonies de corbeaux freux», souligne la communication municipale.

«Nous allons poursuivre dans cette voie. Mais après discussion avec les fauconniers et les responsables du STE, nous envisageons de favoriser la présence du hibou grand-duc ou du faucon pèlerin», reprend Marc-André Burkhard. Pour «attirer» ces prédateurs du corbeau freux, une étude de faisabilité sera lancée prochainement, qui vise à poser une plateforme sur une tour ou un monument historique suffisamment haut pour les intéresser.