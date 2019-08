Provence-Mutrux attend 20'000 jeunes de tout le pays

Elles sont moins connues que les girons et la Cantonale – c’est particulièrement vrai en cette année de centenaire de la «Fédé» –, mais les Rencontres de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC) drainent elles aussi les foules, tous les cinq ans. Et ce ne sont pas les membres de la société de Provence-Mutrux qui diront le contraire. Les organisateurs de cet événement qui se tient sempiternellement le même été que la quinquennale Cantonale attendent en effet pas moins de 15'000 à 20'000 personnes de mercredi à dimanche prochain aux portes du village de Mutrux.

«Disons que si on table sur la même fréquentation que pour un giron, c’est que les Rencontres ont pour but de promouvoir la FVJC auprès des autres groupements de jeunesse du pays. Leur venue compense l’absence de certaines sociétés vaudoises», explique Gaëtan Vuillermet, président de la société et du comité d’organisation. Édition après édition, Valaisans, Neuchâtelois, Fribourgeois, Jurassiens et Tessinois viennent prendre part à ces jeux sans frontières qui font le sel des Rencontres. Sans oublier pas mal de représentants des Landjugend alémaniques.

Une vue superbe

Atout de charme de cette édition 2019, le site, qui est pour ainsi dire aussi grand que le village (3 hectares de place de fête, d’aires de sport et de jeux et 2 hectares de camping), offre une vue phénoménale sur le Pays de Vaud et au-delà. Mais les organisateurs n’en ont pas pour autant oublié de soigner leur site, au cœur duquel se dresse un «vieux chalet» de 30 mètres par 30 mètres, terrasse comprise, sur deux niveaux. C’est l’une des pièces maîtresses de ces Rencontres, construites autour d’un thème on-ne-peut-plus-approprié en regard du décor: «Entre lac et montagne». On y trouve une rivière artificielle, une ruche, une cabane de pêcheur. «Soit autant d’éléments qui font vivre nos campagnes», reprend le président.

Bois local

Et pour monter tout ça, la société a pu compter sur la matière première issue des forêts communales de ses deux villages. «On a certes acheté des carrelets, des lambourdes et des panneaux d’aggloméré, mais tout le bois massif vient d’ici.» Et il ne servira pas qu’une fois, puisqu’il a d’ores et déjà été racheté par l’organisateur d’un des girons 2020.

La Jeunesse est à pied d’œuvre depuis près d’une année et demie pour ce qui sera la première manifestation qu’elle met sur pied pour la FVJC. Étonnant pour une société créée à la fin des années 60? Pas tant que ça quand on sait qu’elle n’est affiliée à la «Fédé» que depuis 2005. Quoi qu’il en soit, et malgré l’attrait de la nouveauté, trouver les bras nécessaires pour mettre sur pied un tel événement ne coule pas de source. Et encore moins quand se dressent au milieu de la dernière ligne droite des préparatifs les trois semaines de fête du centenaire de la FVJC. «La ligne était claire. Pour que le monde vienne ici, il était nécessaire qu’on soit à Savigny 2019. On y a participé à différentes épreuves et assuré 80 tranches de quatre heures de bénévolat. Et pour combler nos absences, on a pu compter sur le concours d’habitants de Provence et de Mutrux pour poursuivre la construction du site.»

Et en parlant de coups de main bienvenus, Gaëtan Vuillermet lance un appel aux bonnes volontés: «L’ensemble de la manifestation, ça représente 1400 tranches de bénévolat. Il nous en manque encore 300.»