Quatre Vaudois en gris-vert vont faire vibrer les arènes

Avenches à l'heure écossaise

Écosse Le prestigieux Tattoo d’Edimbourg et l’Écosse entière sont à l’honneur de cette 15e édition d’Avenches Tattoo, du 5 au 7 septembre. Un repas «Fish & Chips» est ainsi prévu samedi à midi et une dégustation de whiskies est organisée au caveau de l’Hôtel de Ville, sans compter la présence d’un Massed Pipes and Drums avec ses cornemuses.



Programme Quatre représentations sont prévues sur trois jours avec huit formations internationales, soit 500 musiciens dans les arènes. Icônes des tattoos dans le monde, les tambours bâlois du Top Secret Drum Corps et la chorégraphie caribéenne du Trinidad & Tobago Defence Force Steel Orchestra seront de la partie. À relever aussi, la présence du Band of the Coldstream Guards de la garde royale britannique ou la Musique Royale de la Marine Belge. Il reste des billets sous www.avenchestattoo.ch.



Off Plusieurs activités gratuites se dérouleront en dehors des arènes, dont des concerts de folk écossais et la grande parade de samedi (14h30) avec la Landwehr de Fribourg ou la Fanfare de la police cantonale bernoise.



On Tour Divers concerts décentralisés sont prévus les 6 et 7 septembre à Fribourg, Berne, Estavayer-le-Lac, Moudon ou Morat.