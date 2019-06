Radio Nord Vaudois est à deux doigts de se faire couper le micro

Les fidèles auditeurs de Radio Nord Vaudois l’auront remarqué: l’émission «Enjeux Nord Vaudois» a disparu de l’antenne depuis la fin de l’année dernière. Or, si la fin de ce programme qui mettait à l’honneur les entrepreneurs de la région peut sembler anecdotique pour certains, la réalité est tout autre. En effet, cette case était financée par l’Association de développement du Nord vaudois (ADNV) à hauteur de 5000 francs par an, somme qui représente près de la moitié du budget annuel de la radio en ligne écoutée par environ 1000 internautes.

À Orbe, dans la zone industrielle, une dizaine de bénévoles ajustent la fréquence de la passion pour faire vivre Radio Nord Vaudois au quotidien depuis trois ans. Malheureusement, leurs efforts ne suffisent pas à les mettre à l’abri des imprévus. «L’animateur responsable du programme sponsorisé par l’ADNV a eu des problèmes de santé, explique Yves-Alain Golaz, animateur de la matinale de la chaîne, plus connu sous le pseudonyme de Yago. Nous n’avions personne pour le remplacer et avons donc dû mettre un terme à l’émission.» Ce qui n’a pas été sans conséquences. «Nous avons pour 11'000 francs de charges par an et, lorsque l’ADNV nous finançait, nous bouclions tout juste l’année. Sans leur participation, les impayés s’accumulent.»

Cohésion régionale

L’animateur en convalescence se remet gentiment et devrait pouvoir reprendre ses activités dès les mois de septembre. Cependant, avant d’espérer recommencer son partenariat avec l’ADNV, Radio Nord Vaudois pare au plus pressé. «Nous devons absolument trouver des fonds, confie Yago. Nous n’avons plus payé notre loyer depuis cinq mois. Idem concernant nos factures internet. Je ne sais même pas pourquoi on ne nous a pas encore coupé la connexion et retiré notre studio d’enregistrement. On a de la chance.»

De la chance, peut-être. L’envie de trouver des solutions, sûrement. «Nous jouons un rôle important de cohésion régionale, estime l’animateur de la matinale. Nous sommes une radio faite par des Nord-Vaudois pour les Nord-Vaudois.» Si la grille de la chaîne fait la part belle à la musique et aux artistes régionaux, l’actualité locale fait aussi partie de son ADN. «Chaque personne, Commune, association, entrepreneur ou encore artisan qui voudrait venir présenter un projet peut venir le faire chez nous, assure Yago. Et de nombreux acteurs le font déjà.» Pourtant, lorsque la radio a contacté les 72 Communes de la région pour leur demander une participation annuelle de 250 francs, seulement sept ont répondu. «Et pas toutes positivement», regrette l’animateur.

L’association les a donc relancées tout en travaillant sur un financement participatif qui sera publié sur la Toile ces prochains jours. «Nous sommes en contact avec le Service de la culture d’Yverdon et la Ville d’Orbe, annonce Yago. Mais pour l’instant rien n’est encore décidé.» Du côté d’Orbe, on avoue ne pas avoir tout de suite saisi l’urgence de la situation: «Nous allons nous rencontrer le plus rapidement possible, assure Luiz De Souza, municipal chargé des Affaires sociales. Ce sont des activités que nous devons soutenir. Nous allons essayer de trouver des solutions dans la mesure de nos possibilités.»

À Yverdon, la municipale de la Culture confirme que des discussions sont en cours: «Le Service de la culture est intéressé à collaborer avec cette radio, explique Carmen Tanner. Nous n’avons pas encore d’accord définitif, car nous devons maintenant voir ce qu’il est possible de faire pour promouvoir les activités culturelles de la Ville sur cette chaîne.» (24 heures)