«Ramener Orbe dans les chiffres noirs n’est pas une victoire personnelle»

Pour la première fois depuis 2010, Orbe renoue avec les chiffres noirs. À l’heure des comptes, les autorités de la «deuxième ville du Nord vaudois» se félicitent. Elle boucle l’exercice 2018 avec un bénéfice de 12 005 fr., alors qu’elle avait budgété un déficit de 712 705 fr. Interview du syndic urbigène, Henri Germond (PS).

L’écart entre le budget et les comptes est spectaculaire. Comment l’expliquez-vous?

Cette différence n’est pas due à une mauvaise estimation de nos dépenses et de nos revenus. Depuis 2016 (ndlr: année de son entrée en fonction), il était important pour moi de fixer quelques règles. La nouvelle Municipalité devait se réunir autour d’objectifs qui ont été inscrits dans notre programme de législature. Parmi ceux-ci, la maîtrise de nos finances. D’ailleurs, une des premières décisions que nous avons prise était très difficile: nous avons augmenté les impôts de 4 points (ndlr: le taux est à 77%). Nous avons constamment eu à l’esprit qu’il fallait faire des efforts, tout en favorisant au mieux le développement de la ville en poussant les investissements jugés nécessaires par la Municipalité et le Conseil communal. Par ailleurs, des éléments extraordinaires, notamment les équipements communautaires qui ont dû être passés dans les comptes de fonctionnement, augmentent autant les charges que les revenus. Il faut donc prendre les comptes de cette année tels qu’ils sont: ils viennent encourager le travail de l’Exécutif mais restent exceptionnels.

En 2018, la dette de la Commune a diminué de plus d’un demi-million de francs. C’est plus qu’encourageant.

C’est vrai. Elle est descendue sous la barre des 75 millions de francs. Et c’est notamment parce que notre cash-flow augmente. En 2015, nous avions 1,6 million de francs à disposition. Aujourd’hui, nous atteignons de manière exceptionnelle les 7,5 millions. Dès lors, nous n’avons plus besoin d’autant recourir à l’emprunt.

Les investissements sont aussi moins importants que lors de la dernière législature. Récoltez-vous les fruits du travail de votre prédécesseur, Claude Recordon (PLR)?

Des projets nécessiteront encore de gros moyens prochainement, à l’instar de l’arrivée du RER. Lors de la dernière législature, les investissements se montaient à 28 millions de francs. Pour l’actuelle, nous les avons estimés à 15 millions de francs. Nous arrivons effectivement au sommet de la vague. Nous allons, par exemple, avoir des retombées grâce au futur quartier Gruvatiez poussé par la précédente Municipalité dont je faisais aussi partie. Nous savons qu’à terme il pourra accueillir 1200 nouveaux habitant. Avec l’avancement de ce site et les constructions en cours sur le territoire communal, la population augmentera de 600 personnes en 2020. De nouveaux revenus vont donc être encaissés.

Cela veut notamment dire qu’il faudra plus de crèches, plus d’écoles… Orbe en a-t-elle vraiment les moyens?

Oui. Contrairement à ce que disent les sceptiques, c’est le cas. Les promoteurs de Gruvatiez et du Signal se sont engagés à payer 2,6 millions au moment où on leur donne le permis de construire. Et les investisseurs en appellent d’autres. Certains sortent du bois car ils se rendent compte qu’Orbe a un fort potentiel économique.

Vous êtes le premier syndic socialiste d’Orbe. Après trois ans à la tête de la Ville, les finances sont au beau fixe. Une victoire face à la droite?

Ramener Orbe dans les chiffres noirs n’est pas une victoire personnelle. J’ai de la rigueur, mais je ne suis pas le seul. Mes collègues de la Municipalité, où le PS est minoritaire, en ont aussi. Il a fallu beaucoup travailler pour redresser la barre et nous l’avons fait ensemble, en parfaite harmonie. Nous pouvons par ailleurs compter sur l’excellent travail de notre administration et de notre chef des Finances, en particulier pour continuer dans cette direction. (24 heures)