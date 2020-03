Les Rasses bouclent leur saison et préparent la suite

Ce n’est pas encore l’heure du bilan, qui sera forcément mitigé, mais la Société coopérative des remontées mécaniques du balcon du Jura vaudois (SCRMBJV) veut déjà se projeter dans l’avenir. Ce vendredi, alors que ses tire-fesses des Rasses sont officiellement en pause estivale depuis 24heures, elle lance pour la quatrième année consécutive son action «T’es royé» et pour la deuxième fois l’offre «Chasseron».

Le premier est mis en vente au prix de 109 francs et permet à son titulaire de skier avec un enfant durant toute la saison à Sainte-Croix/Les Rasses. Le second, pour 218 francs, est aussi un abonnement de saison valable pour un adulte et un enfant, qui inclut le domaine neuchâtelois Robella/Val-de-Travers. Et quelques prestations touristiques quatre saisons.

«Sans un réel soutien à nos actions, nous devrions probablement réduire notre activité, voire la cesser» Henri Criblez. président des remontées mécaniques du balcon du Jura vaudois

En 2019-2020, les pistes du balcon du Jura vaudois n’auront donc été ouvertes qu’une quinzaine de jours au total. Et jamais intégralement. C’est peu. Mais mieux tout de même que les huit jours de 2006-2007. Et entre ces deux hivers particuliers, la petite station affiche une exploitation annuelle moyenne de 69 jours. Ce qui incite ses dirigeants à croire qu’il est encore possible de profiter de pentes enneigées à cette altitude pour quelques années. «Mais nous devons le reconnaître, sans un réel soutien à nos actions, nous devrions probablement réduire notre activité, voire la cesser», affirme Henri Criblez, président de la SCRMBJV.

Car malgré une gestion bénévole pointue, le budget de fonctionnement d’une saison se monte tout de même à 400'000 francs. Une somme que «T’es royé», avec ses 2100 adhérents cette saison (en légère baisse de 5% par rapport à 2018-2019), couvre à hauteur de 50%. «C’est uniquement grâce à un tel appui que nous pouvons relancer la saison prochaine et sauver la station», reprend le président.

Lancé à 99 francs en 2017, cet AG est passé à 109 francs il y a douze mois. Un montant qui correspond au prix plein pour trois journées de ski aux Rasses. Reconduit cette année, il comporte une modification d’importance dans le cadeau bonus qu’il offre. «L’an passé, nous l’avons distribué avec deux bons pour une journée de ski au Pays du Saint-Bernard, soit les stations de La Fouly, Champex Lac et Vichères-Liddes. La saison prochaine, les titulaires pourront s’y rendre autant de fois qu’ils le désirent en ne payant que 50% de leur forfait.»