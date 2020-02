Il reste des obstacles à la route de contournement

C’est devenu une quasi-prophétie chez les élus du Nord vaudois: celui qui coupera le ruban de la route de contournement, plébiscitée en 2012 par les Yverdonnois, sera bien parti pour être le futur syndic de la deuxième ville du canton. Le premier secteur du projet, au sud, dont les travaux avancent rondement, devrait être ouvert au trafic à l’automne 2020, annonce la Ville d’Yverdon. Mais en ce qui concerne la suite de ce projet majeur, quelques questions demeurent à résoudre.

Projet de délocalisation retiré

La première étant ce que va faire le paysan Freymond. Pour rappel, l’agriculteur, dont la ferme est située en plein centre-ville et le domaine en plein sur le tracé – en cours de travaux – de la route de contournement, est au cœur d’une série de tractations qui avaient finalement abouti à la signature d’une convention en février 2016. Il acceptait de laisser passer les bulldozers en échange d’un montant bloqué de 1,2 million de francs (qu’il a finalement reçu) et des promesses que la Ville ferait le maximum pour trouver une place pour une nouvelle ferme du côté de Belmont, en sus de la légalisation de ses anciennes terres des Roseyres. Celles-ci devaient devenir un quartier dense de 900 habitants.

Le hic? À la lecture du rapport circonspect de la commission des affaires immobilières, l’Exécutif yverdonnois a retiré le projet de délocalisation. Un nouveau projet est à l’étude. En janvier 2020, enfin, la Ville a reporté, de guerre lasse, aux calendes grecques plusieurs projets de quartiers condamnés aux yeux de la LAT, dont celui de Roseyres. Résultat des courses, il se murmure sur la place Pestalozzi que ledit Freymond (qui ne confirme ni n’infirme rien) hésiterait à poursuivre la Ville en justice. Le syndic hausse les épaules. «Il s’agit de dossiers différents, soulignons-le. Mais de nouveau, nous avons fait le maximum. Ce propriétaire fait les frais de la législation, comme ceux de toute l’agglomération yverdonnoise, ni plus ni moins. Il reste maintenant à régulariser le statut de la route.» Entre les lignes, Yverdon a fait sa part de l’accord et n’a rien à se reprocher, tandis que l’opposition grommelle qu’il aurait mieux valu exproprier l’agriculteur par voies légales.

«Ce n’est pas simple»

Si, au nord, les négociations avancent avec la Commune de Montagny, au centre du tracé il s’agira désormais de penser le tronçon sans le quartier des Parties, lui aussi passé à l’as, alors que les deux dossiers étaient étroitement coordonnés. Quelque 2,6 millions venant de l’opération immobilière devaient même permettre d’alléger la facture du volet routier, devisé, lui, à 12,7 millions, selon les derniers chiffres. Ce tronçon de l’itinéraire est en cours d’examen auprès du Canton. «Et ce n’est pas simple, indique le municipal des Travaux, Marc-André Burkhard. Il faut étudier les variantes avec divers services de l’État, notamment celui de la mobilité, et avec l’Office fédéral des routes, puisque le tracé touche de près l’autoroute et ses piliers, qui nous arrangent peu: ils ont été décalés pour laisser passer le canal du Rhône au Rhin. On y arrivera, mais je ne vous cache pas que le trafic passera pendant quelque temps sur l’avenue Kiener.»

Un secteur complexe

L’occasion de mettre à l’épreuve les aménagements de mobilité douce, justement censés modérer le trafic. Quant au Canton, il rappelle que le secteur reste en surface d’assolement – les meilleures terres arables, hautement protégées. Les mêmes qui ont provoqué le report sine die des projets des Parties et des Roseyres. Pour pouvoir y faire passer sa route, Yverdon devra prouver qu’elle a un statut prioritaire d’importance cantonale.